Temat prezentów komunijnych budzi kontrowersje już od lat. Wielu narzeka, że ta uroczystość dawno zatraciła swój religijny charakter, a zmieniła się w festiwal niemal weselnych stylizacji, wystawnych przyjęć i ekskluzywnych, drogich prezentów. My zdecydowanie jesteśmy przeciwniczkami kupowania na Pierwszą Komunię quada lub najnowszego modelu smartfona. Znacznie lepiej zainwestować w mądry prezent na komunię - np. gadżet, który pozwoli rozwijać dziecku wiedzę, zamiast tkwić bezsensownie przed ekranem.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka pierwszokomunijnego, zadbaj również o duchowy wymiar tej uroczystości - porozmawiajcie o tym, co to jest Komunia Święta, pierwsza spowiedź i poćwiczcie pieśni komunijne. Wybierając prezent na komunię, postaw na coś mądrego i rozwijającego. Większość propozycji z naszej galerii mieści się w przedziale cenowym poniżej 400 zł. Jest też kilka droższych propozycji, na które może złożyć się więcej osób.

Pewnie powtarzamy to do znudzenia, ale książka to zawsze dobry prezent - idealny na każdą okazję i na każdą kieszeń! W przypadku Pierwszej Komunii Świętej warto zainwestować w pozycję, która posłuży dziecku dłużej, np. atlas wiedzy. Jeśli wiesz, że obdarowany ma ściśle określone zainteresowania, z pewnością sprawisz mu radość, gdy się do nich odniesiesz - może książka dla fanów Minecrafta?

Wpisana dedykacja do książki dla dziecka albo krótkie życzenia komunijne, nadadzą prezentowi bardziej osobisty i pamiątkowy charakter. Idealna książka na komunię to oczywiście Pismo Święte albo inna pozycja o tematyce religijnej. Jeśli na Pierwszą Komunię Świętą chcesz podarować pieniądze, rozważ zakup książki jako symbolicznego dodatku do koperty z banknotami.

Co by nie mówić - słyszałyśmy istne legendy o kupowaniu na komunię quada albo najnowszego modelu drona. Uważamy jednak, że dobrodziejstwa najnowszych technologii można wykorzystać mądrze, a jednocześnie nie tracić przy tym fortuny.

Technologiczny/elektroniczny prezent może np. zachęcić dziecko do zdobywania nowej wiedzy. Co powiesz na mikroskop cyfrowy, teleskop albo czytnik e-booków? Na droższy prezent może złożyć się kilka osób. Ten ostatni szczególnie może przydać się młodemu chrześcijaninowi - na czytniku można spokojnie czytać lektury szkolne i zaznaczać najważniejsze momenty. Takie urządzenie nie niszczy wzroku, a ebooki często można pobierać bez limitów w ramach popularnych abonamentów.

Chcesz zachęcić dziecko do aktywności fizycznej? Rower na komunię to ponadczasowy hit na liście popularnych prezentów. A może trampolina ogrodowa albo rolki? Nie tylko maluch będzie wdzięczny, ale również jego rodzice! Droższym wariantem będzie hulajnoga elektryczna. Pamiętaj, aby dokupić także kask, to bardzo ważne dla bezpieczeństwa malucha.

A może... zafunduj dziecku wspomnienia? Voucher do parku rozrywki, na gokarty, na cukierkowe warsztaty, bilety do teatru albo sali zabaw to wspaniały pomysł. Pamiętaj też o dodatkowym bilecie dla dorosłego - raczej trudno, żeby dziecko samo skorzystało z atrakcji, więc jeśli zafundujesz też wejściówkę dla rodzica/rodziców, pozbawisz ich dodatkowych kosztów.

