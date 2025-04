300 zł na każde dziecko to nowy program rządu Prawa i Sprawiedliwości, który ma zapewnić wsparcie rodzinom. "Dobry start" to świadczenie, które ma być wypłacane na wyprawkę szkolną raz w roku bez względu na liczbę dzieci w rodzinie czy dochody rodziców. 300 plus nie będzie musiało być rozliczane. Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego, wypłaty mają ruszyć jeszcze w tym roku. Okazuje się jednak, że dodatkowe pieniądze mogą ominąć rodziców dwóch grup dzieci.

„To dyskryminacja!”. Według rządu te dzieci nie zasługują na 500 ani 300 plus?

Kto nie dostanie 300 zł na wyprawkę szkolną?

Program "Dobry start" ma być przeznaczony dla dzieci i młodzieży uczących się do 18 roku życia. I tu pojawia się pierwsze pytanie - co z uczniami techników, których edukacja trwa do 20-tego roku życia? Technika są szkołami pięcioletnimi. Czy w przypadku uczniów tych szkół program 300 plus zostanie przedłużony? Na razie to pytanie pozostaje bez odpowiedzi.

Jasna natomiast wydaje się sytuacja dzieci, które rozpoczynają edukację w zerówkach. Według urzędników dziecko, które uczęszcza do zerówki (również takiej przy szkole podstawowej) nie jest jeszcze uczniem, a więc świadczenie nie będzie mu przysługiwać. Pierwsze pieniądze na wyprawkę otrzyma dopiero po przystąpieniu nauki w szkole.

Wiadomo również, że na rządową wyprawkę mogą liczyć również imigranci, których dzieci uczą się w polskich szkołach.

Dofinansowanie wyprawki szkolnej będzie wypłacane na postawie wniosków rodziców. Na razie nie wiadomo, gdzie i do kiedy należy składać dokumenty. Przewiduje się, że rządowe świadczenie pokryje około połowę kosztów, które rodzice dzieci ponoszą przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Źródło: gazetaprawna.pl

