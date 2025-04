Gotowe zabawki cieszą malucha, ale te zrobione własnoręcznie - napawają dumą. Dlatego jesienią warto udać się na spacer po skarby tej pory roku i zrobić ludziki z żołędzi, kasztanów, postacie z szyszek, zebrać liście i zerwać trochę jarzębiny - zabierz je do domu, oczyść i przejdźcie do zabawy.

Ludziki z żołędzi, kasztanów i szyszek

Do wykonania poniższych inspiracji przydadzą ci się akcesoria plastyczne. Przy przyklejaniu drobnych elementów przyda się klej kropelka lub klej na gorąco - sprawdza się w klejeniu różnych struktur i form, które nie są do końca jednorodne ani płaskie, np. tzw. kapelusików żołędzi czy szyszek.

Warto zaopatrzyć się także w farby plakatowe, które równomiernie pokryją strukturę kasztanów, szyszek, liści czy żołędzi. Przygotuj też pędzle z dość sztywnym włosiem o niewielkich rozmiarach.

Zabezpiecz przed zabawą powierzchnię - podłogę, biurko czy ławę dobrze jest wyłożyć kartonem, rozłożonym na płasko pudełkiem czy workiem foliowym. Uczulamy, że jeśli nie oczyścisz dobrze np. szyszek podczas robienia ludzików i postaci, mogą znajdować się w nich robaki, zabrudzenia, ziemia, które mogą zrujnować przyjemność z robienia ludzików z żołędzi. A teraz czas na inspiracje!

Ludziki z żołędzi i szyszek oraz łupiny orzecha włoskiego

Do wykonania takiej figurki potrzebujesz:

łupiny orzecha włoskiego w całości,

szyszki,

małych patyczków,

czarnego flamastra,

suchych liści,

żołędzia.

Połowa łupiny orzecha powinna być na tyle duża, by pomieściła szyszkę. Do niej przymocuj cienkie patyczki, które będą imitowały ręce ludzika, a do orzecha - liść, który będzie żaglem łódki. Żołędziowi dorysuj uśmiechniętą minę i przyklej go klejem na gorąco do szyszki. Ludzik z żołędzia i szyszki gotowy.

fot. Adobe Stock

Zwierzątka i owady z żołędzi i kasztanów

Te ludziki z żołędzi wymagają większej precyzji i cierpliwości i zdecydowanie są dedykowane starszym dzieciom, które nie od razu uszkodzą delikatną konstrukcję.

Potrzebujesz:

suchych skrzydełek klonu,

kasztana,

żołędzi,

czarnego markera,

koralików lub owoców jarzębiny (bardzo drobnych),

cienkiego patyczka.

Aby wykonać pszczołę, należy namalować na żołędziu pasy imitujące kolorystykę tego owada. Do mniejszego żołędzia należy dokleić oczy - najlepiej z małych koralików lub narysować je, nawet na jarzębinie. Ważnym elementem tego ludzika z żołędzi są skrzydła - to kropka nad i całej misternej konstrukcji. Przyklejcie je z dzieckiem na klej-kropelkę lub na gorąco tak, by wyglądały jakby szykowały się do odlotu!

Z kolei mysz z żołędzi wykonasz, usuwając z owocu dębu kapelusik, a dorabiając patyczek mający być ogonkiem zwierzęcia. Nie wyrzucaj kapelusika, a znajdź taki sam w podobnym rozmiarze i przyklej je tak, by imitowały uszy myszy. Nosek i oczy możesz wykonać z koralików lub narysować.

fot. Adobe Stock

Żołnierzyki z kasztanów i żołędzi

Te ludziki to prawdziwi weterani jesieni - przypominają wojskowe figurki, którymi mogą chętnie bawić się chłopcy.

Potrzebujesz:

kasztanów w zielonych łupinach oraz kasztanów bez łupin,

patyczków,

owoców jarzębiny i ew. czarciej jagody,

jeśli brakuje ci kasztanów w łupinach - zastąp je żołędziami.

Do największego kasztana w łupinach doklej klejem na gorąco patyczki jako nogi oraz kasztana bez łupiny, który będzie służył za korpus. Do niego możesz przykleić kasztana w łupinie mniejszych rozmiarów lub żołędzia z czapeczką - wedle uznania - oraz patyczki, które będą imitowały ręce figurki.

Z jarzębiny zrób oczy i/lub nos z uwzględnieniem szczegółów takich, jak źrenice czy wyraz twarzy.

Z jarzębiny zrób oczy i/lub nos z uwzględnieniem szczegółów takich, jak źrenice czy wyraz twarzy. Cienkopisem możesz domalować nawet ostre linie brwi, sugerujące żołnierski charakter figurek z żołędzi i kasztanów.

fot. Adobe Stock

Malowanie ludzików i szyszek

Najprostsza zabawa może przynieść najfajniejsze efekty, bo nie koncentrujecie się na celu, a na przyjemności samej w sobie.

Potrzebujesz:

farb plakatowych,

pędzelków,

folii zabezpieczającej,

kubka z wodą.

Ludziki z żołędzi, zwierzątka, np. piękne sówki czy okazały wąż z kasztanów, to często wysiłek dla małych palców i źródło sprzeczek, bo nie zawsze efekt wychodzi taki, jakiego by się oczekiwało. Natomiast malowanie farbami to zabawa prosta i relaksująca: suche i oczyszczone szyszki, żołędzie malujcie farbami w intensywnych, żywych kolorach. Z kasztanów możecie potem zrobić korale, z szyszek - jesienne stroiki na świece. Pamiętajcie, że farby muszą dłużej schnąć na takiej powierzchni.

fot. Adobe Stock

