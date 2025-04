List do świętego Mikołaja trzeba wysłać odpowiednio wcześniej, aby Mikołaj miał czas na przygotowanie podarunku. W liście powinien się znaleźć krótki opis osoby, która wysyła list, informacja o dobrych uczynkach, które udało się wykonywać przez cały rok oraz najważniejsza część, czyli opis wymarzonych prezentów.

Zanim zaczniesz pisać list do Mikołaja, zastanów się, o czym marzysz. Przygotuj papier i coś do pisania. Jeśli masz ochotę, możesz przygotować również kolorowe kredki, pisaki, naklejki lub inne ozdoby, którymi udekorujesz list. Masz już plan oraz niezbędne rzeczy? Zaczynamy! Oto instrukcja wykonania listy do Mikołaja krok po kroku:

List należy rozpocząć od zwrotu grzecznościowego lub przywitania. Możesz napisać np. „Drogi święty Mikołaju”. Przedstaw się. Napisz, jak masz na imię, ile masz lat i gdzie mieszkasz. Możesz też napisać, co lubisz lub czym się interesujesz. Napisz, czy w tym roku byłeś/byłaś grzeczna. Możesz wspomnieć o swoich dobrych uczynkach dla rodzeństwa, rodziców lub kolegów. Przedstaw, co chciałbyś/chciałabyś dostać od świętego Mikołaja. Oprócz opisu, możesz dołączyć rysunek lub wydrukowane zdjęcie. Zakończ list grzecznym pożegnaniem i podpisz się. Gotowy list trzeba wysłać na adres świętego Mikołaja.

Poniżej znajdziesz przykładowy wzór listu do świętego Mikołaja. Możesz wykonać go jednak dowolnie. Prawidłowych opcji jest sporo, potraktuj ten list jako inspirację.

Przykładowy list do świętego Mikołaja od dziecka

Drogi święty Mikołaju,

Postanowiłam do Ciebie napisać, żeby przestawić Ci listę moich wymarzonych prezentów. Najpierw jednak napiszę trochę o sobie.

Mam na imię Kasia. Mam 7 lat. Mieszkam w Warszawie razem mamą, tatą i młodszym bratem. Chodzę już do szkoły. Bardzo dobrze się uczę. Moje ulubione przedmioty to język polski i matematyka. Lubię też rysować i tańczyć. Po szkole chodzę na dodatkowe zajęcia taneczne oraz uczę się języka angielskiego.

W tym roku starałam się być bardzo grzeczna. Codziennie odrabiam zadania domowe, pomagam mamie w roku i chętnie bawię się w bratem. Zawsze pomagam moim koleżankom i kolegom, kiedy tego potrzebują.

Bardzo chciałabym dostać domek dla lalek. Taki z kuchnią, łazienką i pokojami. Marzę również o elektrycznej deskorolce, którą mogłabym dzielić się z bratem. Ucieszę się również z nowych puzzli, kolorowanek i słodyczy.

Kochany Mikołaju, wiem, że dostajesz listy od dzieci z całego świata i masz dużo pracy. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się zdobyć dla mnie mojego wymarzonego prezentu. Ucieszę się z każdego podarunku. Przygotuję dla Ciebie drobny poczęstunek: mleko i ciastka. Na Twoje renifery będzie czekać marchewka. Z góry dziękuję za prezent.

Pozdrawiam,

Kasia Kowalska z Warszawy

Cała prawda o świętym Mikołaju: gdzie mieszka i czy ma swoje social media? Rozmowa z Asią Kananen

Szablon listu do świętego Mikołaja

Imię i Nazwisko

Adres

Miasto, Kod pocztowy

Data

Święty Mikołaj

Laponia

Szanowny Święty Mikołaju,

Jestem [Twoje imię] i chciałbym/łabym napisać do Ciebie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w Laponii jest w porządku i że przygotowania do magicznej nocy przebiegają pomyślnie.

Chciałbym podziękować Ci za całe dobro, które rozsiewasz na świecie i za radość, którą niesiesz wszystkim dzieciom. To niesamowite, że dbasz o każdego z nas i spełniasz marzenia w ten magiczny dzień.

W tym roku byłam/em bardzo grzeczna/y i starała/em się być pomocna/y w domu/szkole/pracy. Moje marzenia na ten szczególny czas są proste: [tutaj możesz wymienić swoje życzenia lub upominki, o które prosisz Świętego Mikołaja].

Obiecuję, że nadal będę starać się być dobrym/ą i życzliwym/ą dla innych ludzi. Dziękuję Ci z całego serca za wszystko, co robisz!

Życzę Tobie i wszystkim elfom wesołych Świąt i radosnego Nowego Roku!

Z poważaniem,

[Twoje imię]

List do świętego Mikołaja na wesoło

Imię i Nazwisko

Adres

Miasto, Kod pocztowy

Data

Święty Mikołaj

Laponia

Kochany Święty Mikołaju,

Hej, tutaj [Twoje imię]! Mam nadzieję, że nie rozprasza Cię to szaleństwo przedświąteczne w Laponii! Słyszałem/am, że renifery trenują już do wielkiego lotu, a elfowie przeżywają szczyt sezonu pracy!

Mam dla Ciebie listę życzeń, jaką długo przygotowywałem/am. Gdybyś mógł wymyślić sposób na spełnienie moich marzeń, byłbym/am wdzięczny/a jak śnieżna bałwanica.

Proszę, niech spadnie trochę więcej śniegu. Im bardziej puszysty, tym lepiej! Mam w planach budowę olbrzymiego bałwana... !

Dla wszystkich ludzi na świecie: spokojnych i pełnych radości Świąt oraz szalonych przyjęć noworocznych!

... (twoje życzenia)

Obiecuję, że będę grzeczny/a (albo przynajmniej postaram się nie być zbyt niegrzeczny/a) przez resztę roku. Dziękuję za wszystkie prezenty, które już dostarczyłeś!

Życzę Tobie i wszystkim elfom mnóstwa śmiechu podczas tegorocznej dostawy prezentów!

Pozdrawiam serdecznie,

[Twoje imię]

