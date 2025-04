Pod kościół w Trzciance (woj. wielkopolskie) pojechała okazała, biała limuzyna. 12-metrowego auta nie dało się nie zauważyć. Jednak największą uwagę gapiów przyciągnął pasażer tego luksusowego auta. Z limuzyny wysiadł 9-letni chłopiec, który przyjechał na komunię. Zdjęcia trafiły do internetu.

O takich sytuacjach zwykle tylko się słyszy. Tym razem jednak jest namacalny dowód na to, że niektórzy rodzice rzeczywiście decydują się na wynajęcie limuzyny na komunię dziecka. Fotografie z Trzcianki pojawiły się na oficjalnym profilu firmy, zajmującej się wynajmem samochodów.

Dekoracje kościoła na Komunię – zrób to sama!

Limuzyna, którą pojechał pod kościół 9-latek to auto, które może pomieścić 14 osób. W środku auta znajduje się m.in. wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający, a także barek. Koszt wynajęcie limuzyny na godzinę to 500 zł.

Zdjęcia, które pojawiły się w sieci, wywołały lawinę komentarzy. Wśród nich nie brakowało słów krytyki. Internautom nie spodobał się pomysł przywożenia dziecka na komunię limuzyną. Najwięcej zarzutów kierowano w stronę rodziców chłopca. Wiele osób uważa, że tego typu pomysły wypaczają idę komunie świętej, a także uczą dzieci kulty pieniądza i życia na pokaz.

- Ale porażka.Tak dziecko skrzywdzić. To jest chore co się wyprawia, no cóż ale co zrobić pokazać się trzeba, ale efekt odwrotny. - W ten sposób uczymy DZIECI. Ciekawe, co na bierzmowanie będzie, bo o ślubie to nie myślę. - Nie trzeba winić dzieci tylko rodziców. To im zawsze mało. Mówią przy dzieciach, a dzieci powtarzają.Tylko czekać kiedy samochodów będą żądać na prezent... - Widać jakie wartości są przekazywane dziecku... tylko pieniądze i życie na pokaz... RODZICE OPAMIĘTAJCIE SIĘ!

- czytamy w komentarzach.