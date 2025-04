1. Zapalenie gardła

Specyfika choroby Wirusy i bakterie cały czas mogą się znajdować na śluzówkach nosa i gardła. Atakują, gdy pojawią się warunki, których gardło nie lubi: duże różnice temperatur przy wychodzeniu z domu, auta, sklepu na dwór. Chorobom gardła sprzyja też jedzenie lodów w upalne dni i picie napojów z lodówki.

Co robić? Jeśli malec skarży się na ból gardła, zachęć go do jego płukania. Alergikowi zrób płukankę z wody i soli. Pomagają też spreje do gardła.

Uwaga! Gdy malec wyraźnie źle się czuje, ma gorączkę, nie chce jeść ani pić, boli go brzuch albo zaczyna wymiotować, idź do lekarza.

2. Angina

Specyfika choroby Ostre zapalenie gardła spowodowane przez bakterie: paciorkowce, gronkowce lub pneumokoki. Dziecko boli gardło, nie chce jeść ani pić. Może je boleć brzuch i głowa.

Co robić? Obejrzyj gardło. Jeśli jest mocno zaczerwienione, migdałki powiększone i widać na nich białe naloty, dziecko ma gorączkę, jest osłabione i źle się czuje, idź do lekarza.

Uwaga! Jeżeli pediatra stwierdzi anginę, zaleci antybiotyk. W razie wątpliwości może zrobić wymaz z gardła. Nie przerywaj kuracji antybiotykowej, gdy tylko dziecko poczuje się dobrze. Anginy nie wolno lekceważyć, bo może powodować powikłania, m.in. zapalenie nerek, stawów, sepsę.

3. Zapalenie spojówek

Specyfika choroby Oczy swędzą, pieką, łzawią, są zaczerwienione, powieki opuchnięte. Przyczyną zapalenia spojówek może być alergia lub dostanie się do oka chorobotwórczych drobnoustrojów.

Co robić? Przemywaj dziecku oczy chłodną wodą. Idźcie do lekarza. Nie podawaj na własną rękę kropli do oczu.

4. Alergia

Specyfika choroby Latem przyczyną alergii jest pylenie chwastów oraz zarodników grzybów pleśniowych. Uczulenie może być też spowodowane stosowaniem nowych kosmetyków. Objawy alergii: katar, zapalenie spojówek, wysypka, ból brzucha.

Co robić? Koniecznie idź z dzieckiem do lekarza. Nie stosuj leków na własną rękę.

5. Zapalenie ucha

Specyfika choroby Latem często zdarza się nie tylko zapalenie ucha środkowego, ale też zewnętrznego. Przyczyną jest zwykle przeciągający się katar, a także klimatyzacja Przyczyną zapalenia ucha zewnętrznego mogą być kąpiele w basenach, jeziorze. W wodzie znajdują się bakterie i grzyby, a jeśli w uchu jest zadrapanie, łatwo dochodzi do jego nadkażenia.

Co robić? Gdy dziecko skarży się na ból ucha, konieczna jest wizyta u laryngologa.

Uwaga! W zależności od przyczyny zapalenia lekarz może zlecić środki przeciwzapalne, przeciwuczuleniowe. Często konieczne jest stosowanie antybiotyku. Nie lekceważ zapalenia ucha – jest trudne do leczenia i często nawraca.

