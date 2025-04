Zacznij najlepiej od wspólnego ułożenia listy obowiązków. Trzylatek może np. sprzątać zabawki z podłogi i wkładać do pralki rzeczy do prania. Zaś dziecko starsze – dodatkowo – ścielić swoje łóżko, podlewać kwiaty i nakrywać do stołu. Ważne, by malec dokładnie wiedział, co do niego należy, bo to ułatwi mu naukę odpowiedzialności. Co jeszcze motywuje do pomocy małego leniuszka?

Leniwe dziecko - 3 sposoby jak je zmotywować:



1. Prawidłowo wydawaj polecenia

Unikaj ogólnikowych zwrotów w rodzaju: "Posprzątaj pokój". Zawsze mów konkretnie: "Ubrania schowaj do szafy, poduszki połóż na łóżku, a książki ustaw na półce". Rozbijając jedną wielką akcję na mniejsze czynności, ułatwisz dziecku wywiązanie się z zadania.



2.Pamiętaj o zachętach

Obiecaj smykowi, że kiedy talerze znajdą się w zlewie, otrzyma nagrodę (np. poczytasz mu bajki). Albo zamieniaj obowiązki w zabawę (możesz np. urządzać wyścigi w słaniu łóżek czy zaproponować, że przy sprzątaniu klocków będziesz mierzyć dziecku czas). Mały leniuszek nabierze wtedy większego zapału do pracy.



3. Pokazuj konsekwencje lenistwa

Malec nie wywiązał się z umowy? Nie krzycz na dziecko, tylko ostrzeż je, że jeśli np. jutro łóżko też będzie nie posłane, to nie obejrzy dobranocki. Albo zapowiedz, że rozrzucone na podłodze zabawki powędrują na tydzień na pawlacz. I dotrzymaj słowa!

Autorka jest dziennikarką w dwutygodnikach "Przyjaciółka" i "Pani domu".