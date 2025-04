Z puzzlami jest tak, że albo się je bardzo lubi i nawet kilka tysięcy elementów nie przeraża puzzlomaniaka, albo po prostu na widok puzzli ogarnia nas niechęć.

Tymczasem takie zupełnie prościutkie, podzielone na duże kwadraty puzzle, przygotowane najczęściej ze specjalnej gąbki, są raczej miłymi pomocami do uczenia małych. W dodatku się rozkładają, w związku z czym można poprosić pociechę o to, by spróbowała je ułożyć według innej zasady i innego klucza (BABYONO Puzzle podłogowe Zwierzęta).

Najprostsze puzzle to po prostu widokówka, zwierzaczek, kwiatek czy postać z bajki. Zostały one pocięte w pewien charakterystyczny sposób, co ma dwa zadania do spełnienia: nauczyć dziecko spostrzegawczości i cierpliwości. Przy okazji stanowią też doskonałą lekcję pokory.

Jeśli chodzi o puzzle to możemy znaleźć szeroki ich wybór: od 100 do powyżej 1500 elementów. Tematyka jest rozmaita, a w niektórych wypadkach samo ułożenie sprawia mnóstwo problemów - wystarczy, że wyobrazimy sobie błękitne niebo, na które przypada około 500 puzzlowych kawałeczków - to prawdziwie benedyktyńska praca.

Sporo trudniejsze do ułożenia są puzzle trójwymiarowe - i być może dlatego nie ma na razie puzzli trójwymiarowych składających się z z 1000 czy z 1500 elementów. Na początek warto jednak zmierzyć się z puzzlami 3D, które zawierają 500 elementów (np. Trefl 500 el. 3D Drinki).

Puzzle panoramiczne przeznaczone są dla starszych dzieci, a właściwie już młodzieży - wymagają one także sporo cierpliwości i spostrzegawczości. Obecnie bardzo popularne są puzzle Bitwa pod Grunwaldem, będące repliką obrazu Jana Matejki. Składają się one z 1000 elementów pełnych szczegółów i szczególików.

Jednym z oryginalniejszych pomysłów jest oferta firmy Trefl z serii Collage, która proponuje puzzle okrągłe, z często wzajemnie przenikającymi się motywami oraz kuliste puzzle firmy Ravensburger. Te puzzle mają zazwyczaj kilkaset elementów, co i tak ze względu na formę stanowi bardzo poważne wyzwanie dla układającego (m.in. Raven 240 el. Kula High School Musical 2, Raven 540 el. Kula Ziemia Metaliczne).

Jakie puzzle są warte naszej uwagi? Praktycznie wszystkie są ciekawe, ale koniecznie należy dobrać je do wieku dziecka. Najpiękniejszy zestaw, ale składający się z tysiąca kawałeczków, zniechęci skutecznie dziecko do układania puzzli przez całe życie. Jak więc poradzić sobie z wyborem takich zabawek?

Otóż dla dzieci do lat 4 świetną zabawką będą puzzle edukacyjne (TREFL GRA EDU PUZZLE KUBUŚ) - bohaterem jest tu, oczywiście najukochańszy Kubuś na świecie. Poziom zadań, które znajdują się na dwóch planszach został dostosowany do umiejętności i percepcji rzeczywistości małego dziecka. Najpierw jest to zabawa kolorem: istnieją dwie plansze i tło na puzzlach decyduje, na której się one znajdą.

Dzieci, które uczą się pisać i czytać, poznają też zasady polskiej ortografii. Mogą uzupełnić swoją wiedzę z tego zakresu bawiąc się puzzlami z serii Edu....(TREFL GRA EDU PUZZLE PRZYGODA Z ORTOGRAFIĄ).

Dla małych dzieci pojawiają się również książki z puzzlami. Przykładem może być Królewna Śnieżka 5 puzzlowych układanek. Znajduje się tam dodatek w formie puzzli, które dziecko może układać na specjalnych stronach w książeczce. Autorzy podpowiadają, że z puzzli naklejonych na tekturkę można zrobić obrazek do powieszenia w pokoiku dziecka. Takie "obrazkowe" wykorzystanie puzzli nie niszczy w żaden sposób książeczki.

Z kolei dla dzieci w wieku przedszkolnym nie powinno się już kupować puzzli z niewielką ilością elementów. Przyjęło się, że w wieku 7 lat dziecko poradzi sobie z puzzlami dość dużymi i prostymi (do 100 elementów). Ilość elementów puzzli, które mamy kupić dziecku, zależy przede wszystkim od poziomu rozwojowego dziecka. Niektóre pięciolatki potrafią poradzić sobie ze stu elementami, ale czasami jest to zadanie zbyt trudne dla ośmiolatka. Umiejętność układania puzzli wynika z pasji, której część dzieci nie posiada. Nie należy jednak robić z tego problemu.

Starsze dzieci mają możliwość poznawania historii, choćby TREFL Żaglowiec Orzeł - 500 elementów pozwala odkryć piękno znanego żaglowca. Dzieci możemy zainteresować historią dobierając odpowiednio puzzle edukacyjne - uczniowie podstawówki mogą przy puzzlach zagłębić się w świat historii.

Puzzle pozwalają rozwijać również swoje pasje - dla wielbicieli samochodów są puzzle z ciekawymi modelami (PUZZLE CASTOR MERCEDES BENZ CL), znajdą też coś dla siebie wielbiciele koni (SZSCHMID 500EL DIMENSION KONIE) i innych zwierząt (psów, kotów, zwierząt afrykańskich itp.). Oczywiście takie puzzle tematyczne też są dostosowane do wieku dziecka.

Puzzle stanowią zatem dobry wybór, jeśli chodzi o niespodziankę urodzinową, imieninową czy z okazji Dnia Dziecka. Powinny jednak spełniać dwa warunki - jeśli dziecko jest małe, to "kawałeczki" do układania powinny być duże, ich ilość może się zwiększać wraz z wiekiem dziecka. Natomiast na dorosłych spoczywa obowiązek opowiedzenia dziecku historii związanej z obrazkiem, które ono układa.

