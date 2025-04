Nowe lalki na rynku zabawek

Zabawa rozwija dziecięcą kreatywność i wyobraźnię, ale też uczy i objaśnia rzeczywistość. Dziecko w twórczej zabawie często utożsamia się z bohaterami bajek, ucieleśnia różne postaci i odgrywa role. To, kim oni są i jakie mają atrybuty, na pewno ma wpływ i znaczenie.

Lalka Barbie od dawna była symbolem piękna, kobiecości, sukcesu i wielu możliwości. Jej kolejne odsłony pokazywały kobiety sprawcze, niezależne i inspirujące. Barbie-księżniczka, bizneswoman, matka, syrena, dżokejka, z nieograniczoną szafą, pojazdami i talentami. W tych licznych odsłonach niezmienny pozostawał obraz ciała lalki. Nie raz zarzucano mu brak realności, nieosiągalny perfekcjonizm lub promowanie złych wzorców. Obrońcy Barbie przypominali, że to tylko zabawa, w której dziewczynka ma prawo wcielać się w bajkowo doskonałą postać. Obecnie dylemat został rozstrzygnięty poprzez wprowadzenie na rynek lalek Barbie o różnych rozmiarach i proporcjach ciała zbliżonych do naturalnych.

Z jednej strony jest to zwyczajne poszerzenie bogatej palety możliwości. Skoro Barbie może być blondynką lub brunetką, sportsmanką lub wróżką, to dlaczego nie może być także kobietą niską lub wysoką, szczuplejszą lub grubszą, o bladej lub śniadej cerze?

Zalety lalek o różnych sylwetkach

Ta nowość to coś więcej niż szerszy wybór. To także akceptacja dla różnorodności, jaką przejawia nasza fizyczność, oraz uznanie braku jednego słusznego kanonu piękna. Dzięki temu my, dorośli, możemy kształtować w dzieciach przekonanie, że każdy bez względu na typ urody ma prawo do spełnienia, sukcesu i piękna.

Różnorodność w kształtach sylwetek stwarza też większe możliwości edukacyjne, pozwalając uczyć tolerancji i zaszczepiając wzorzec wielu dobrych opcji bez narzucania gotowych rozwiązań. Można też przypuszczać, że dzięki temu łatwiej będzie w zabawie odegrać postaci z życia codziennego i odnaleźć w sylwetkach lalek osoby z bliskiego otoczenia, a nie tylko bajkowe postaci.

Lalka jako wzorzec?

Skoro piękno jest kwestią gustu, a nie odgórnej normy, to pozostawienie dziecku wyboru w tej materii jest krokiem w kierunku wcielania tej zasady w życie. Twórcze podejście projektantów zabawek może wspaniale wpłynąć na zabawę, ale także na kształtowanie korzystnych wzorców.

Nie zapominajmy jednak, że dzieci uczą się głównie poprzez naśladowanie dorosłych. Nasza codzienna postawa wobec różnorodności, w tym tej cielesnej, ma nadal ogromne znaczenie, a sam zakup lalki nie wystarczy. Niezmiernie istotny jest tu nasz osobisty stosunek do własnego ciała, a także wyrażanie akceptacji dla wyglądu dziecka. Na to, czy w przyszłości nasze dzieci będą czuć się piękne takie jakie są, czy będą gonić za wiecznie nieosiągalnym ideałem, wpływa znacznie więcej niż towar na sklepowej półce.

Autor: Kamila Sitkowska – psycholog dziecięcy, Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM razem-fundacja.org