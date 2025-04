Reklama

Lalkę Barbie stworzyła w 1958 r. Ruth Handler (a właściwie Ruth Mosko), amerykańska bizneswoman oraz prezeska Mattel. Wszystko zaczęło się od lalki Bild Lilli, która była przeznaczona dla... dorosłych. Lilli powstała zainspirowana komiksami Reinharda Beuthina, które rysował dla gazety „Die Bild-Zeitung”.

Po raz pierwszy sprzedano ją w Niemczech w 1955 r. Z czasem zaczęto produkować też ubranka dla lalek, co coraz bardziej podobało się dzieciom. Ruth zauważyła ją w 1956 r. podczas rodzinnej podróży do Europy i od razu kupiła 3 sztuki. Jedną z nich podarowała swojej córce. Dwie kolejne zabrała do firmy męża.

W latach 50. i 60. na rynku nie było lalek przedstawiających osoby dorosłe. W sklepach znajdowały się tylko lalki szmaciane bądź niemowlaki. Ruth Handler zrozumiała, że właśnie tego brakuje dzieciom. Obserwowała swoją małą córkę, która bawiąc się Lilli, nadawała jej dorosłą rolę – matki, gospodyni domowej, nauczycielki.

W związku z tym Ruth podsunęła swojemu mężowi pomysł stworzenia lalki o figurze dorosłej kobiety. „Małe dziewczynki marzą tylko o tym, by stać się dorosłymi kobietami” – mówiła przedstawicielom firmy Mattel. Elliot (współzałożyciel przedsiębiorstwa) był jednak niechętny temu pomysłowi.

„Żadna matka nie kupi swojej córce lalki, która ma biust” - uważał Elliot. Przedstawiciele firmy nie chcieli się zgodzić z jeszcze jednego powodu. Ich zdaniem stworzenie takiej lalki było niemożliwe. Ruth postawiła jednak na swoim. Wraz z inżynierem Jackiem Ryanem stworzyła nowy projekt – lalki Barbie. Twarz lalki wymyślił profesjonalny makijażysta.

Szerszej publiczności zaprezentowano ją 9 marca 1959 r – na targach zabawek w Nowym Jorku. Data ta jest do dzisiaj uważana za urodziny lalki Barbie. Barbie przedstawiano jako „nastoletnią modelkę”, która powstała, by każda dziewczynka mogła wyobrażać sobie siebie w przyszłości. Zabawka się jednak nie spodobała, a zamówień na nowe lalki było zaledwie kilka. Dopiero po jakimś czasie o lalce Barbie zaczęły marzyć tysiące dzieci. Towar z magazynów został wyprzedany.

Kilka lat później, w 1964 roku, Ruth wraz ze swoim mężem Elliotem wykupili całkowite prawa do lalki Barbie. Wtedy produkcja lalki Lilli została zatrzymana.

Dlaczego zmieniono imię Lilli na Barbie? To skrót od imienia Barbara – córki Ruth i Elliota. Pełna, właściwa nazwa lalki brzmi Barbara Millicent Roberts.

Czy Barbie zawsze musi być doskonała? Te lalki pokazują nieidealne życie prawdziwych kobiet!

Jak wyglądała pierwsza lalka Barbie? Była blondynką (albo brunetką!) uczesaną w wysoki kucyk i ubraną w strój kąpielowy w biało-czarne pasy. Do sprzedaży trafiły także ubrania stworzone przez projektantkę mody Charlotte Johnson, która współpracowała z firmą Mattel.

Pierwsze lalki Barbie produkowano w Japonii. Ubranka szyto ręcznie. W pierwszym roku produkcji sprzedano ok. 350 tys. lalek.

Twoja córka uwielbia Barbie? Teraz wyglądają inaczej. Zobacz!

Kolejnym krokiem było stworzenie przez Random House serii powieści o Barbie i jej rodzinie. To tam przedstawiono m.in. rodziców Barbie – George’a i Margaret Roberts z Willows w Wisconsin. Z książek wiemy także, że Barbie była uczennicą Willows High School. Mattel w następnych latach stworzył także Kena – chłopaka Barbie oraz jej przyjaciółki – Midge i Teresę. Barbie „otrzymała” także rodzeństwo o imionach: Todd, Kelly, Krissy, Chelsea, Skipper i Stacie. Dlaczego partnera Barbie nazwano imieniem Ken? To skrót od imienia Kenneth – syna Ruth i Elliota.

Barbie mieszka w Malibu w Kalifornii. Z Kenem spotykała się od 1961 roku, jednak para rozstała się w walentynki w 2004 roku. Następnie Barbie umawiała się z Blaine’em – przystojnym surferem z Malibu. W 2011 roku wróciła jednak do Kena. Barbie często spotyka się też z Raquelle’ą (siostrą Blaine’a), Nikki i Summer. Wiele z tych postaci występuje w filmach „Barbie”.

Barbie uwielbia także zwierzęta. Firma stworzyła więc koty, psy, konie, a nawet pandę i lwiątko, którymi może opiekować się Barbie.

Współczesna Barbie nie jest już tylko zwykłą gospodynią domową. Posiada licencję pilota, pracuje jako stewardesa, jest lekarzem, nauczycielką, a nawet policjantką. Firma Mattel uświadamia w ten sposób dzieci, że kobiety mogą być tym, kim chcą, niezależnie od swojej płci.

Chociaż Barbie jest uwielbiana przez dzieci na całym świecie, niektórzy uważają, że niesie ze sobą zbyt wiele kontrowersji. Jej nierealne proporcje ciała są od wielu lat tematem wielu specjalistów. Niektórzy psychologowie uważają także, że lalka Barbie jest obiektem nadmiernej seksualizacji i zbyt idealnego ciała, a zabawa nią promuje zaburzenia odżywiania, w tym anoreksję.

Barbie oskarżana jest także za zbytni konsumpcjonizm. W związku z łączeniem zabawy lalką Barbie z licznymi kontrowersjami, firma Mattel robi wszystko, by pokazać swoją tolerancję i szacunek do każdej osoby na ziemi. Współcześnie produkowane są lalki ciemnoskóre, w hidżabach, spodziewające się dziecka czy poruszające się na wózkach inwalidzkich. Niestety, ostatni pomysł nie poprawił sytuacji firmy Mattel. Lalki na wózkach nie mieszczą się w drzwiach domków dla lalek wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo.

Od 2015 roku firma Mattel znacznie lepiej reperuje swój medialny obraz. Produkowane są lalki z giętkimi kostkami, które mogą zakładać buty na płaskim obcasie. Powstały też lalki o proporcjach normalnego kobiecego ciała, a nawet Barbie Plus Size. W ubiegłym roku do kolekcji dołączyła Barbie Shero inspirowana wizerunkami kobiet – bohaterek. Wśród nich znalazła się lalka wyglądająca jak Martyna Wojciechowska.

Współcześnie w sklepach znajdziemy lalkę Barbie w 8 odcieniach skóry, z 23 kolorami włosów, 14 kształtami twarzy, 18 tęczówkami czy 22 fryzurami do wyboru. Od 2000 roku lalka ma także... pępek!

Aż 75 profesjonalnych projektantów zaangażowano w tworzenie ubrań dla Barbie. Specjaliści polecili nawet, że do ich wykonania zużyto ponad 96 tys. km różnego rodzaju materiałów! Barbie nie jest już tylko amerykańską dziewczyną. Produkowane lalki mają ponad 40 narodowości. Barbie wykonywała do tej pory ponad 130 różnych zawodów. Na świecie co 3 sekundy ktoś kupuje lalkę Barbie.

Reklama

Zobacz także:27 pomysłów na zabawy dla dzieciJak zrobić ekologiczne zabawki z masy solnej?