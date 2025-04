Na pierwszą lalę dla dziewczynki tak naprawdę nigdy nie jest za wcześnie. Jeśli wybierzemy tę materiałową, szmacianą lub z pluszu, może stanowić przytulankę – towarzyszkę nie tylko wspólnych zabaw, lecz także dobrego snu. Dla nieco starszych dziewczynek, które marzą o swojej pierwszej lali, wybór jest ogromny. Na jaką się zatem zdecydować? Dowiedzcie się, co warto wziąć pod uwagę przed zakupem lalki do zabawy.

Rodzaje lalek dla dziewczynek

Na rynku dostępne są przeróżne lalki dla dzieci. Nie wszystkie jednak nadają się dla najmłodszych. Lale, które są odpowiednie dla maluchów, to:

Szmacianki

To urocze, miękkie lale, wykonane w całości z materiału z wypełnieniem. Najczęściej mają wesołe, kolorowe czupryny z włóczki i szerokie uśmiechy. Lalki szmaciane może nie wyglądają zbyt realistycznie, często posiadają przesadnie duże głowy, ale bywają najlepszymi przyjaciółkami małych dziewczynek.

Bobasy

Lalka bobas może być wykonana w całości z tworzywa, i wtedy sprawdza się dla dziewczynek po drugim roku życia, albo z łączonych materiałów, gdzie główka i rączki są z tworzywa, a reszta z materiału. Ten drugi rodzaj bobasów można kupić wcześniej. Z reguły jednak tego typu lale interesują właśnie 2-letnie dziewczynki, ponieważ jest to czas, kiedy uczą się one troski o innych, naśladują dorosłych i chcą być jak oni – karmić, przewijać, przebierać, kąpać lalę.

Z wyszytym imieniem

Najczęściej są wykonane z tkaniny, ale mogą pełnić inną funkcję niż typowe lale szmacianki. Lalka z imieniem właścicielki może być nawet prezentem dla noworodka i stanowić ozdobę jego pokoju czy kącika. Taka lala, jeśli będzie towarzyszyła dziewczynce już od narodzin, z czasem stanie się jej wyjątkową pamiątką, którą będzie mogła przechowywać nawet, gdy już dawno wyrośnie z zabawy lalkami.

Lale interaktywne

Lalka, która śpiewa kołysankę lub wygrywa jakąś utulającą do snu melodię, to bardzo dobry pomysł na prezent dla małej dziewczynki. Tego rodzaju lalki produkowane są z myślą o najmłodszych, zdaniem producentów są bezpieczne nawet dla roczniaków. Interaktywna lala może być bardzo pomocna podczas nauki samodzielnego zasypiania. Dziecko z łatwością wejdzie w nowy rytuał, jeśli wieczorem nie będzie zostawiane samo w ciemnym pokoju, a będzie miało swoją lalę, która ukołysze je do snu.

Na co zwracać uwagę przy zakupie?

Poza takimi elementami jak estetyka czy cena lalki, warto wziąć pod uwagę 3 poniższe cechy. Pierwsza lala musi być przecież nie tylko ładna, lecz także bezpieczna i pozytywnie wpływająca na rozwój dziecka. Zanim wybierzecie tę jedyną, sprawdźcie:

wagę i wielkość – lalka musi być dostosowana do aktualnych możliwości właścicielki. Nie może być zatem zbyt duża i nieporęczna albo przesadnie ciężka.

– lalka musi być dostosowana do aktualnych możliwości właścicielki. Nie może być zatem zbyt duża i nieporęczna albo przesadnie ciężka. materiał – powinien być jak najwyższej jakości, dzięki czemu zabawka posłuży dziewczynce przez lata, a może nawet stanie się jej cenną pamiątką z dzieciństwa. Nie tylko sama lala, lecz także jej ubranko, akcesoria, włosy muszą być wytrzymałe, aby nie stanowiły zagrożenia, gdy się zepsują.

– powinien być jak najwyższej jakości, dzięki czemu zabawka posłuży dziewczynce przez lata, a może nawet stanie się jej cenną pamiątką z dzieciństwa. Nie tylko sama lala, lecz także jej ubranko, akcesoria, włosy muszą być wytrzymałe, aby nie stanowiły zagrożenia, gdy się zepsują. wygląd buzi – ubranko czy fryzurę można zmienić, ale twarzy lali już nie. Lepiej zatem unikać takich z dziwnym wyrazem twarzy czy przerysowanych. Pierwsza lala powinna wyglądać przyjaźnie, by budzić miłe skojarzenia i swoim urokiem zachęcać do zabawy.

Kiedy kupić pierwszą lalę dla dziewczynki?

Wszystko zależy od tego, na jaką lalę się zdecydujemy i jaką ma ona pełnić funkcję. Niemowlak raczej nie będzie bawić się lalą (przynajmniej nie w standardowy sposób), co nie znaczy, że nie powinien jej mieć, jeśli myślimy o lalce jako o pamiątce na przyszłość. Dla dziewczynek po 12. miesiącu życia warto wybrać miękkie lalki materiałowe. Są one bezpieczne, lekkie, nadają się nie tylko do zabawy, lecz także do przytulenia. Natomiast lalki bobasy są świetne dla 2-3-latek, chcących być jak ich mamy i mieć kogoś, kim będą mogły się opiekować i wozić w wózeczku. Jeśli jesteście fanami Barbie, radzimy nieco zaczekać. To lalki w sam raz dla nieco starszych dziewczynek, ok. 4-5-latek. Nie będą dobrze się sprawdzały w roli pierwszej lali. Ale spokojnie, i na nie przyjdzie w końcu czas!

