Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, które wypadają co roku 21 i 22 stycznia przygotowaliśmy propozycje pięknych i wzruszających łączonych wierszyków (krótkich i dłuższych). Można je wykorzystać na wiele sposobów np. w czasie przedstawienia w przedszkolu lub w domu, podczas wizyty.

Najpiękniejsze łączone życzenia dla babci i dziadka są najlepszym prezentem od wnucząt. Gwarantujemy, że uśmiech na twarzy nie będzie im znikał przez dłuższy czas.

Kochani!

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

życzę Wam wszystkiego o czym marzycie

i pragnę Wam podziękować,

za Wasz trud i ciężką pracę

Wasza wnuczka.

Przyjmijcie ten kwiatek jako zadatek

mojej dla Was miłości,

a mam nadzieję, że gdy dorosnę

lepszy dam dowód wdzięczności.

Kocham mocno Babcię, Dziadka

To nie żarty moi mili

Dzisiaj im życzenia składam

By sto latek jeszcze żyli.

Kochana Babciu, Kochany Dziadku!

Czas jak koło szybko krąży,

rok za rokiem szybko mija.

Z życzeniami wnuczek dąży,

niech Wam tylko szczęście sprzyja.

Babcia z dziadkiem dziś świętują,

wszystkie dzieci więc pracują.

Zetrą kurze w każdym kątku,

przypilnują dziś porządku.

W kuchni błyszczą już talerze,

wnusia babci bluzkę pierze.

Wnusio już podaje kapcie,

bardzo kocha swoją babcię.

Dzisiaj wszystkie smutki precz!

Święto Dziadków – ważna rzecz!

Babciu, Dziadku, chodźcie z nami.

Damy wam łąkę z kwiatami.

Do wąchania, patrzenia...

A do łąki dodamy życzenia.

Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,

Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,

My uśmiechamy się do siebie zawsze.

Jak dziś, jak teraz!

Krótkie wierszyki dla babci i dziadka będą idealne życzenia składane babci i dziadkowi przez dzieci, także nie czekaj zbyt długo, tylko zapoznaj się nimi!

Kochana babciu, kochany dziadku,

dziś wam przynoszę po jednym kwiatku,

do tego dokładam serdeczne życzenia,

niech Wam się spełnią wszystkie marzenia!

Kochany Dziadku/Kochana Babciu – zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu, i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

Droga Babciu, drogi Dziadku,

Chciałabym wam wręczyć bukiet kwiatków.

Lecz jest styczeń, kwiatków nie ma,

więc wam składam te życzenia:

zdrowia, szczęścia, pomyślności,

grzecznych wnuków i radości.

Od maluszka prosto z serduszka

Okazja nie lada gratka

Pierwsze życzenia dla Babci i Dziadka.

Niech dopisuje Wam zdrowie,

A ja jak urosnę wierszyk Wam opowiem.

Wychowali swoje dzieci...

A czas leci, leci, leci...

Dzisiaj na pociechę mają

Wnuki, które Ich kochają.

Choć Babcia z Dziadkiem lubią przesadzać

próbując wnukom swoim dogadzać,

to kocham ich za to ogromnie

i za to, że zawsze są koło mnie,

wtedy gdy ich potrzebuję,

Babciu i Dziadku – dziękuję!

Zdrowia, szczęścia i słodyczy

dziadkom wnuczek dzisiaj życzy.

W dniu Święta Dziadka i Babci

zamiast poczciwych kapci

od wnuków serdeczne życzenia –

niech się Wam spełnią Wasze marzenia.

Bo nie jest za późno na ten uśmiech na twarzy

płynący ze spełnienia marzeń.

Los ręką do darów szczodrą

niech szczęścia da Wam kwiat

za Wasze trudy i dobroć,

którą rozjaśniacie świat.

Krótki wierszyk dla babci i dziadka rozczuli ich z pewnością. Przecież wnuczęta to najlepsze, co spotkało ich w życiu! Życzenia kierowane prosto z serca z pewnością wywołają uśmiech na ich twarzach, a poniższe wiersze dla babci i dziadka z pewnością ci w tym pomogą!

Pędzą wnuki ulicami

z ogromnymi laurkami.

Te laurki pełne kwiatków

są dla wszystkich babć i dziadków.

A dziadkowie wraz z babciami

już czekają przed domami.

Przez lornetki patrzą w dal

wystrojeni jak na bal.

Życzę Wam rzeki i piasku przy rzece

na wspaniałe, piaskowe fortece.

I poziomek w leśnych kotlinach,

drzew, na które dobrze się wspinać.

Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr

Żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!

Sentencje dla babci i dziadka, umieszczone na własnoręcznie robionych kartkach to wspaniały sposób na sprawienie mnóstwa radości dziadkom. Większe dzieci poradzą sobie rewelacyjnie, lecz tym młodszym lepiej pomóc. Warto podkreślić pięknymi słowami miłość do najbliższych, więc życzenia dla babci i dziadka do laurki to świetne rozwiązanie. Zapoznajcie się z łączonymi życzeniami dla babci i dziadka:

“Dziadkowie są darem Boga dla dzieci.”

“Bóg nie mógł być wszędzie, więc stworzył babcię i dziadka.”

“Gdy dziadkowie wchodzą drzwiami, dyscyplina wylatuje przez okno.”

“Doskonała miłość czasem nie przychodzi aż do pojawienia się pierwszego wnuka.”

“Każdy musi mieć dostęp zarówno do dziadków, jak i wnuków, aby być w pełni człowiekiem."

“To, czego dzieci potrzebują w obfitości, dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka.”

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 16.01.2009 przez Agatę Bernaciak.

