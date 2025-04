To pewnie czyste szaleństwo, ale co roku już od sierpnia czekamy na świąteczne zapowiedzi książek dla dzieci. W końcu ten najpiękniejszy okres nie powinien trwać tylko w grudniu - warto się nim delektować już wcześniej. Niektóre książki o Bożym Narodzeniu są warte czytania przez cały rok, nawet przy największych upałach. Dzięki bożonarodzeniowym zapowiedziom na 2022, to portfolio z pewnością się poszerzy! Początek listopada to oficjalny start świątecznego szaleństwa - zerknijcie dziś z nami na najlepsze gwiazdkowe premiery.

Nowości świąteczne dla maluszków

Najmłodsze dzieci może niewiele jeszcze rozumieją z idei świąt i bożonarodzeniowych obyczajów, ale już niemowlaki uwielbiają patrzeć na barwne światełka na choince, błyszczące bombki i szarpać za brodę świętego Mikołaja. To dlatego książeczki świąteczne sprawdzą się już w przypadku malutkich czytelników. Z nowości polecamy krótkie opowiastki np. na temat gwiazdy betlejemskiej. Młodszym dzieciom spodoba się też kolejna część serii "Hela sama", tym razem o ubieraniu choinki. Wielbiciele Kici Koci ucieszą się na wieść, że właśnie ukazała się nowa, bożonarodzeniowa część z okienkami!

Nowości świąteczne dla przedszkolaków

Przedszkolaki to specyficzna grupa czytelnicza - niektóre lubią już całkiem długie teksty z małą ilością ilustracji, a inne wolą jednak bardziej interaktywne pozycje z krótkimi zdaniami. W tym roku świąteczne premiery ucieszą wszystkich odbiorców. Magiczne bajki Disneya od wydawnictwa Olesiejuk to zbiór 24 opowiadań z ulubionymi bohaterami. Ta książka ma formę kalendarza adwentowego dla dzieci. Wielbiciele rodziny Pętelków też się ucieszą - wraz ze Stasiem, Jadzią, Szczepciem i ich rodzicami, będą mogli przygotować się do świąt. Fani bajki "Tomek i przyjaciele" niech koniecznie sięgną po świąteczne opowieści z Tomkiem w roli głównej. Polecamy też uwadze wyjątkową książkę z okienkami od wydawnictwa Wilga!

Nowości świąteczne dla starszych

Dzieci w wieku szkolnym potrzebują już dłuższych opowieści. "Operacja Płatki Śniegu" ma liczne wątki detektywistyczne i Boże Narodzenie w tle. "Święta z Anią oraz inne opowieści bożonarodzeniowe" to ukłon w stronę ponadczasowej klasyki, tym razem jednak w nieco innym wydaniu. Dziewczynki w wieku szkolnym często są fankami serii "Emi i Tajny Klub Superdziewczyn" - ucieszą się na wieść, że w 2022 ma premierę również część świąteczna! A może przeczytacie o mopsiku, który baaaardzo chciał zostać elfem?

