Nic lepiej nie wprowadza bożonarodzeniowej atmosfery, niż świąteczne piosenki, filmy i książki. My tradycyjnie powtarzamy do znudzenia, że książka jest dobra na wszystko - nie tylko jako pomysł na prezent na święta, ale również jako gwarancja gwiazdkowego nastroju. I to na długo przed świętami - często czytamy je już przez cały listopad, a w wielu domach co ciekawsze wydania goszczą tak naprawdę przez cały rok.

Książkowe nowości świąteczne w znanych seriach

Dzieci mają swoich ukochanych bohaterów, dzięki którym wszystko staje się łatwiejsze i bardziej zrozumiałe - wizyta u dentysty, pierwszy dzień w przedszkolu czy nieobecność mamy. Wiele serii przybliża też świąteczne tradycje i zwyczaje. W 2021 pojawi się kilka tego typu nowości.

Jadzia Pętelka to rezolutna dziewczynka, która jest ulubienicą w wielu domach. Tym razem razem z bratem i rodzicami odwiedzi dziadków - a problemem nie będzie nawet czerwona plama z barszczu. Kicia Kocia też w 2021 doczekała się swojej świątecznej wersji. W książce z okienkami najmłodsi znajdą opis wielu bożonarodzeniowych tradycji i odkryją wigilijne potrawy.

Czy znacie już świąteczne życzenie Binga? Ten sprytny króliczek najpierw był bohaterem animowanej bajki, ale jego przygody sukcesywnie ukazują się również w formie książeczek. Rodzina Janssonów jest bardzo zabawna i czasami nieco... dziwaczna. U nich zawsze wszystko dzieje się na opak i właśnie to dostarcza czytelnikom dużo śmiechu! Seria przeznaczona jest dla dzieci powyżej 6 roku życia, w poprzednich częściach rodzina Janssonów wybierała się na wakacje i prezentowała swój tydzień. Tym razem jest niepowtarzalna szansa, by spędzić z nimi szalone święta.

Nowe książki świąteczne w 24 rozdziałach

Wiele świątecznych książek dla dzieci jest podzielonych na 24 rozdziały, tak aby można było je czytać przez cały grudzień. Również i na tej półce nie brakuje nowości. To „Niezwykłe drzewko”, „Winston wraca na święta” oraz „Projekt święta”.

Nowe picturebooki na święta

Picturebooki to książki, w których ilustracje odgrywają równie ważną (a czasem nawet ważniejszą) rolę, jak test. Są dopracowane, a każda strona może być prawdziwym dziełem sztuki! W 2021 wśród nowości świątecznych można kupić: „Wesołych świąt, Gus”, „Mruczęty. Kot świętego Mikołaja”, „Pomocnicy świętego Mikołaja”, a także „Świąteczna pobudka”.

Więcej książek świątecznych dla dzieci 2021 znajdziesz w naszej galerii.

