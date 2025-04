Na ten magiczny czas w roku czekają nie tylko dzieci, ale również dorośli. Trzeba jednak przyznać, że z roku na rok coraz trudniej stworzyć prawdziwie świąteczny nastrój. W końcu śniegu prędzej można się spodziewać na Wielkanoc, niż na Boże Narodzenie... A bożonarodzeniowe reklamy atakują nas na każdym kroku, zabijając prawdziwą istotę świąt. Jako rodzice musimy zadbać o to, żeby nasze dzieci czuły niepowtarzalny klimat, podobnie jak my w dzieciństwie. Chociaż nie wyczarujemy śniegu ani mrozu, na pewno pomocne okażą się książki świąteczne dla dzieci.

Dzięki nim, bożonarodzeniową aurę można poczuć nawet wtedy, gdy temperatura za oknem oscyluje w granicach 10 stopni na plusie. Przyznam się bez bicia - ja pierwsze egzemplarze dla córki kupiłam już w sierpniu, chociaż w szafce grzecznie poczekają do listopada, kiedy oficjalnie można rozpocząć przedświąteczne odliczanie. Nie jestem tutaj wyjątkiem, bo na najpopularniejszej facebookowej grupie, związanej z książkami dla dzieci, we wrześniu pytania o książki świąteczne dla dzieci, pojawiają się już masowo.

Przedstawiam 12 najciekawszych propozycji książek świątecznych dla dzieci 2020 - oczywiście z uwzględnieniem różnych grup wiekowych.

Uroczej krowy Matyldy chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Nakładem wydawnictwa Media Rodzina ukazała się już cała seria przygód niezdarnej krowy, która ciągle wpada w tarapaty. Tym razem Matylda przygotowuje się do świętowania Bożego Narodzenia. Gospodyni ma dla niej specjalny kalendarz adwentowy. A nasza bohaterka najbardziej nie może doczekać się... jazdy na sankach!

Na książkowych grupach od dawna pojawiały się pytania o dodruk świątecznej Basi. To kolejna seria, którą powinni znać wszyscy! Basia od lat jest przyjaciółką wszystkich przedszkolaków. W tej części mama Basi łamie sobie rękę tuż przed świętami. Wszystko wygląda inaczej niż zwykle - bez pomocy mamy Boże Narodzenie nie ma prawa się udać. A jednak się udaje.

Jadzia Pętelka to kolejna kultowa, dziecięca bohaterka. Tym razem wspólnie z Jadzią czytelnicy przygotowują pierniczki i mogą przekonać się, że małe ciasteczka mogą spowodować naprawdę duuuży bałagan... To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier świątecznych książek dla dzieci 2020.

Prosiak Rufus ucieka z transportu do rzeźni. Spotyka bezdomną kotkę. Razem postanawiają zamieszkać w opuszczonym domu. Już wkrótce ich nietypowa rodzina bardzo się powiększy... Te święta będą dla nich absolutnie wyjątkowe.

Staruszek Pettson i jego kot Findus raczej nie spędzą wesoło świąt. Pettson łamie nogę, więc nie dla nich pyszne potrawy i prezenty... Z pomocą przychodzą niezawodni sąsiedzi, udowadniając że prawdziwa magia Bożego Narodzenia skrywa się w naszych sercach.

Świąteczna nowość 2020 - planowana premiera to 13 listopada. Już dopisałam ją do tegorocznych planów zakupowych. Wszystkie książki Barbary Supeł to murowane hity, więc tym razem na pewno nie będzie inaczej. Jak można przeczytać w notce wydawniczej, życzliwa myszka obserwuje przygotowania do świąt Anielki i Bogusia. Boi się jednak, że Mikołaj uzna ich za niegrzecznych, więc postanawia po cichu poprawiać ich pomyłki...

Ryjek lubi zimę. Oczywiście, bardzo ważny jest śnieg i wszelkie zimowe zabawy. Ale tak naprawdę najważniejsze są święta i wszystko to, co z nimi związane. Książka to czwarty w serii zbiór opowiadań o Wesołym Ryjku.

Hania spotyka świĄtego Mikołaja - czy okaże się on prawdziwym św. Mikołajem? Pełna ciepła i humoru opowieść o przygotowaniach do świąt. Opowieść jest częścią serii Czytam sobie, która ma wspierać dzieci w nauce czytania.

24 opowiadania na każdy dzień Adwentu. Kolejna świąteczna książka dla dzieci, która ma premierę w 2020 roku. W wiosce trwają intensywne przygotowania do świąt. Czy Elf Wiercipiętek spełni wszystkie marzenia najmłodszych?

Kolejny zbiór historyjek do czytania w każdy grudniowy dzień. Wydawca dedykuje je dzieciom między 3 a 6 rokiem życia. Pięknie ilustrowany zbiór świetnie wprowadzi w świąteczny nastrój.

Do mieszkania Marty, jej brata i rodziców, wprowadza się Yufus - kuzyn dziewczynki. Marta nie jest z tego zadowolona. Pewnego dnia jednak, chłopiec zdradza jej wielką tajemnicę... Ta nastrojowa książka świąteczna dla dzieci, ukazała się nakładem wydawnictwa Zakamarki.

Tegoroczna nowość od wydawnictwa Wilga. Ten niezbędnik to kalendarz adwentowy dla dzieci - w każdym dniu, oprócz krótkiego opowiadania świątecznego, znajduje się część informacyjna, a także konkretne zadanie do wykonania. Świetnie wprowadza w gwiazdkową atmosferę.

