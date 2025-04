2 z 4

“Siri i Brudasek”

Gdy już Siri znalazła przyjaciół, nadchodzi czas, by poczuła co to zazdrość. Zwłaszcza, że w otoczeniu pojawia się inna dziewczynka - umorusana, zabłocona, ale mimo to lubiana i podziwiana przez podwórkowych kompanów. Siri jest podekscytowana urodzinami Małego Otto, bawi się świetnie do czasu, kiedy wkracza zabłocona dziewczynka - Kerttu. Okazuje się, że jest kuzynką Jubilata Otto. Dochodzi do wymiany zdań i pulpetów między dziewczynkami. Chłopcy są oczarowani niezwykłą Kerttu. Zawiedziona Siri ze smutkiem wraca do domu, płacze nad swoja samotnością. Proroczy sen sprawia, że Siri wpada na pomysł - też zostanie brudaską! Książka kończy się w sposób nieoczekiwany…!