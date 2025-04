Książka jest dobra na wszystko - to zdanie powtarzamy jak mantrę wiele, wiele razy. Nie oszukujmy się, rozpoczęcie przedszkola to chwila, która każdemu rodzicowi śni się po nocach. Wracają wszystkie przedszkolne traumy sprzed kilkudziesięciu lat, a pytanie: „Jak poradzi sobie w nowej rzeczywistości moje maleństwo?" potrafi naprawdę spędzić sen z powiek.

Jednoczę się - we wrześniu moja 3-letnia córka rozpocznie przygodę z przedszkolem, a całą sytuację oswajamy już od paru tygodni. Przez ten czas powstała już cała TOP lista najlepszych książek o przedszkolu. Każda z nich jest inna - niektóre skupiają się na prezentacji codziennej rutyny, jeszcze inne na opisie negatywnych emocji, które mogą towarzyszyć dziecku (i rodzicom...), a jeszcze inne eksponują motyw świetnej zabawy z kolegami i koleżankami. Jeśli zastanawiasz się, jak przekonać dziecko do przedszkola, sięgnij po książki.

Książki o przedszkolu - nowości 2021

Co roku rynek wydawniczy kusi nowościami. W 2021 także pojawią się nowe książki związane z adaptacją w przedszkolu. „Witaj, przedszkole!" Patrycji Wojtkowiak-Skóra, „Witaj w przedszkolu" Esther van den Berg, a także „W przedszkolu jest fajnie" Anny Korycińskiej, to 3 świeże pozycje, które ułatwią cały proces każdemu maluchowi.

Przedszkole w znanych seriach książek

Są takie serie książek dla dzieci, które można uważać za kultowe. Chyba nie istnieje w Polsce rodzic, który nie słyszałby choćby o Kici Koci, Zuzi czy Basi. Wiele serii porusza temat przedszkola, a dobrze znani bohaterowie doskonale oswajają dziecięce lęki i obawy.

Propozycje z tej półki to „Feluś i Gucio idą do przedszkola" Katarzyny Kozłowskiej, „Zuzia idzie do przedszkola" z serii Mądra Mysz, „Kicia Kocia w przedszkolu", „Basia. Wielka księga przedszkola" Zofii Staneckiej, „Tosia i Julek idą do przedszkola" Magdaleny Boćko-Mysiorskiej, a także „Maks idzie do przedszkola" z serii Mądra Mysz.

Wybierz ulubionych bohaterów swojego dziecka, aby lepiej przedstawić przedszkolną rzeczywistość i nowe wyzwania.

