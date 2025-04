Powtarzamy do znudzenia, że książka to prezent idealny na każdą okazję (no i oczywiście - bez okazji też). Pierwotnie obchody Dnia Kobiet czczono symbolicznym goździkiem i parą rajstop, dlaczego więc nie ustanowić zupełnie nowej tradycji wręczania książek z tej okazji?

Reklama

W naszym cyklu książkowym regularnie możecie oglądać najciekawsze perełki wydawnicze dla dzieci. Nie powinien więc dziwić fakt, że rekomendujemy 8 marca obdarowanie wszystkich dziewczynek wciągającymi książkami! Sprawdźcie nasze propozycje z podziałem na kategorie wiekowe.

Książki dla dziewczynek poniżej 2. roku życia

Najmłodsze kobietki ucieszą się przede wszystkim z książek, które mają ruchome elementy. Uwaga jednak na te z okienkami - dla niewprawnych rączek mogą one jeszcze być zbyt delikatne. Zdecydowanie lepiej zdecydować się na coś z kategorii pt. niezniszczalne. Do takich należy m. in. seria o Misiu Pracusiu (w lutym miały premierę 2 nowe części), a także Akademia Mądrego Dziecka.

Książki dla dziewczynek w wieku 3-5 lat

Dziewczynki w wieku przedszkolnym często mają już ściśle sprecyzowane zainteresowania. Jeśli dobrze znasz upodobania dziecka, warto podążyć w tym kierunku. Wiele z nich interesuje się księżniczkami lub wróżkami, niektóre zwierzętami (zdarzają się np. zagorzałe fanki psów), a jeszcze inne dinozaurami. Właściwie w każdej kategorii tematycznej da się znaleźć ciekawą propozycję - może to być atlas, album czy książka z zadaniami i naklejkami.

Osobną kategorią są książki, w których obrazki odgrywają równie ważną rolę, jak tekst. Popularna seria o krowie Matyldzie, w której ilustracje skrywają mnóstwo ciekawych smaczków (część z nich wytropią tylko dorośli), to jeden ze sztandarowych przykładów. Popularna jest także seria picturebooków autorstwa Rachel Bright - „Mysz, która chciała być lwem”, „Wieloryb, który chciał więcej” to niektóre pozycje.

Wiele dziewczynek w wieku przedszkolnym ma już swoich ulubionych bohaterów książkowych. Może śledzi z zapartym tchem losy rodziny Pętelków? A może lubi serię o Basi, autorstwa Zofii Staneckiej? Może jest fanką książek z bohaterami popularnych bajek - tych, w których pojawia się Psi Patrol lub Kraina Lodu? To idealny prezent dla dziewczynki na Dzień Kobiet.

Książki dla dziewczynek w wieku 6-10 lat

To wiek czytelniczej różnorodności - niektóre dzieci lubią jeszcze czytać z rodzicami, inne czytają już tylko samodzielnie. Przyda się coś z klasyki: „Dzieci z Bullerbyn”, „Akademia Pana Kleksa”, „Pollyanna”, a może szalone przygody Pippi Pończoszanki?

Jeśli nie chcesz iść w tym kierunku, zerknij na modne obecnie serie. „Zaopiekuj się mną” to seria o zwierzątkach autorstwa Holly Webb. „Akademia Jednorożców” spod pióra Julie Sykes, a także „Mazurscy w podróży” Agnieszki Stelmaszyk, to kolejne niezwykle popularne serie. Dziewczynki zaczytują się też w poszczególnych tomach „Emi i Tajny Klub Superdziewczyn” Agnieszki Mielech.

Książki dla dziewczynek starszych niż 10 lat

To niełatwy wybór - w końcu niektóre dziewczynki z tej kategorii wiekowej czują się już nastolatkami, a innym wcale się nie spieszy do dorosłości. Po raz kolejny zarekomendujemy wybór klasyków - coś z serii „Ania z Zielonego Wzgórza” lub jedną z pozycji autorstwa Małgorzaty Musierowicz.

Reklama

Czytaj także:

Śmieszne życzenia na Dzień Kobiet

Ciasto na Dzień Kobiet - przepisy