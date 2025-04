3 z 28

Psi Patrol, Ścigajmy się, Marshall!, cena ok. 17.99 zł

Seria książek Do biegu, gotowi, start to atrakcyjna propozycja dla fanów Psiego Patrolu - do kolejnych części dołączona jest figurka dzielnego pieska - odpowiednio: Chase, Marshall, Skye i Rubbble. W książeczkach mnóstwo zadań i misji do wykonania - kreatywna zabawa z ulubionymi bohaterami gwarantowana!