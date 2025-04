Są takie bajki, które znają dosłownie wszyscy - nawet ci, którzy nie mają dzieci. Przedszkolne i szkolne trendy zgodnie wyrokują: na czasie jest Psi Patrol, świnka Peppa, Bing, Kraina Lodu, Kubuś Puchatek, Tomek i Przyjaciele, strażak Sam, kot-O-ciaki, Mustang z Dzikiej Doliny, Masza i Niedźwiedź, kucyki Pony, a także Miki i Minnie.

Książki dla dzieci z ulubionymi bohaterami bajek to świetna opcja wykorzystania dziecięcej fascynacji znanymi postaciami. Jeśli maluch niechętnie sięga po książki i nie słucha czytanych historii, to również idealne rozwiązanie, żeby zachęcić go do przygody z literaturą. Jeśli nie masz jeszcze pomysłu na prezent świąteczny, koniecznie zerknij do naszej galerii.

Historie do słuchania

Opowieści z lubianymi bohaterami często są oparte na motywach poszczególnych odcinków, ale czasem zdarzają się zupełnie odrębne historie. Dobrym pomysłem są zbiorcze książki, które zawierają więcej opowiadań - od 365 historii na cały rok, po kumulacje bajek do snu i 5-minutowych historyjek dla mniej wytrwałych słuchaczy.

Możesz też sięgnąć po twardokartonowe egzemplarze z pojedynczymi historiami. Tak naprawdę kluczowe jest dopasowanie ukochanych bohaterów do preferencji dziecka ;-) Dla jednych nawet najmniejszy nadruk ze Skye na dowolnym przedmiocie stanowi ogromną wartość, a z kolei inni daliby się pokroić za wizerunek Strażaka Sama lub Marshalla i Rubble'a.

Książki z ruchomymi elementami

Dla wielu dzieci oprócz fabuły, kluczowe znaczenie mają także dodatkowe atrakcje - otwierane okienka, przesuwane elementy, obrazki 3D czy naklejki. Nawet jeśli szukasz prezentu do 20 zł, masz spory wybór. Niektóre tanie książeczki dla dzieci kupisz już za około 5-8 zł. Szukasz upominku dla grupy przedszkolnej? Bez pudła możemy strzelać, że wszystkie dzieci bez wyjątku ucieszą się teraz z prezentu z Psim Patrolem.

