Anna Włodarkiewicz, Zima Toli, cena ok. 25 zł

Zima to nie tylko święta. Tola co roku czeka na pierwszy śnieg, a gdy on w końcu się pojawi, do woli korzysta z jego uroków. Śnieg to przecież jazda na sankach do utraty tchu i szalona bitwa na śnieżki. No i zima to również przeziębienia, ale rezolutnej 4-latce nawet siedzenie w domu niestraszne!