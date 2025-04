Nigdy nie pomyślałabym, że w ramach mojego cyklu o książkach dla dzieci, przyjdzie mi poruszać taką tematykę. Cóż, podobnie jak jeszcze raptem 3 lata temu nie przyszłoby mi do głowy, że kiedyś będę szukać książek na temat pandemii i konieczności noszenia maseczek. Teraz świat wywrócił się do góry nogami po raz kolejny. Wszystko niknie i blednie w cieniu wojny, która toczy się u naszych sąsiadów. Trudno to zrozumieć nawet dorosłym, a co dopiero dzieciom, które w wielu przypadkach o wojnie albo nigdy nie słyszały, albo znają ją wyłącznie w kontekście historycznym, jako coś co dotyczyło ich pradziadków.

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie toczącej się blisko nas, o tysiącach uchodźców, którzy z dnia na dzień musieli porzucić swoją codzienność i zamieszkać w Polsce? Jak opowiadać o dzieciach, które jeszcze niedawno spały bezpiecznie w swoich łóżkach, a teraz muszą spać w schronach? Co powiedzieć, gdy brakuje słów? Jak wytłumaczyć, że tata kolegi z klasy musiał wracać do Ukrainy, by walczyć w obronie kraju? Jak wyjaśnić, że nowy kolega w przedszkolu nie rozumie polskiego, bo jeszcze przed chwilą potrzebny mu był tylko ukraiński?

Pytania są otwarte i nawet psychologowie nie znają na nie jednoznacznej odpowiedzi. Wiele trudnych tematów pozwalają jednak oswoić książki. Dają spokój, wyciszają emocje... W oczywisty sposób pozycje, które będę polecać poniżej, nie odnoszą się bezpośrednio do wojny w Ukrainie. Takie z pewnością powstaną w przyszłości, ale potrzebujemy czytelniczego wsparcia już teraz. Pozycje z mojej listy odnoszą się więc do wojen, które toczyły się wcześniej - zazwyczaj I i II wojny światowej. Poruszają też kwestie uchodźctwa.

Akcja książki dzieje się w murach warszawskiego getta. Wojna widziana oczami dziecka wygląda wyjątkowo przejmująco. W opowieści pojawia się też Irena Sendlerowa, która podczas wojny uratowała od zagłady tysiące żydowskich dzieci. Według wydawcy, książka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 7 roku życia.

Asia i jej brat Tomek uwielbiają historie opowiadane przez tatę. A tata często opowiada o powstaniu warszawskim - w sposób bardzo przystępny dla dzieci. Tata zawsze miał szczęście. Np. że podczas powstania tylko złamał rękę. Albo że miał w szpitalu miejsce pod stołem.

Jak czytamy w notce wydawniczej:

- Dziewięcioletnia Rózia zamiast jechać na kolonię, spędza wakacje w domu z dziadkiem Aleksandrem. Wyciąga zeszyt w twardej oprawie, kupiony do trzeciej klasy i zaczyna pisać wakacyjny pamiętnik, a starszy pan, spędzając całe dnie w łóżku, opowiada wnuczce o przeszłości. Dziewczynka coraz uważniej słucha wojennych historii o zupełnie innym dzieciństwie i zapełnia kolejne strony nowymi opowieściami… Dziadek Aleksander, a w 1943 roku kilkuletni Oleś, wraz z matką i innymi mieszkańcami wioski zostaje wysiedlony i trafia do obozu przejściowego w Zwierzyńcu. Chłopiec uczy się życia w nowych, trudnych dla dziecka, obozowych warunkach. Ma jedną zabawkę, jednego przyjaciela i ciągle jest głodny. Na szczęście z pomocą przychodzą Jan i Róża Zamoyscy. „Oleś i Pani Róża” to bardzo potrzebna i mądra książka, która pomoże rodzicom poruszać trudne tematy w rozmowach z dziećmi – o wojnie, śmierci, głodzie. Niesie ważne i aktualne przesłanie – że agresja i wojna są złe – uwrażliwia i pozwala zacieśnić międzypokoleniowe relacje.

Ta książka wyjątkowo dobrze ilustruje obecną sytuację ukraińskich uchodźców. Główni bohaterowie to mama z dwójką dzieci - rodzina nagle z dnia na dzień musi porzucić wszystko, aby udać się w daleką podróż. Przed nimi tysiące kilometrów, aby zyskać spokój i bezpieczeństwo.

Podobnie jak tysiące ukraińskich dzieci, Jadzia była beztroską dziewczynką, aż nadszedł dzień, który zmienił jej życie. Dzień wybuchu wojny. Od tej pory Jadzia traci wszystko to, co znane i bezpieczne. Gdy w Łodzi zaczyna brakować jedzenia, a kolejne osoby są zatrzymywane przez gestapo, rodzice wysyłają Jadzię do rodziny. Nowy dom przytłacza dziewczynkę, czuje coraz większą bezradność, a w jej głowie wciąż rodzą się nowe pytania.

Asiunia miała ledwo 5 lat, gdy wybuchła wojna. Straciła mamę, dom i wszystko to, co znała i lubiła. Od tej pory Asiunia musi mieszkać w domu obcej pani, a wszystko wydaje się nieznajome i straszne. Dziewczynka stara się jednak obserwować świat i zrozumieć jak najwięcej.

Czy znacie historię Wojtka, który był prawdopodobnie jedynym niedźwiedzim żołnierzem w historii? Wojtek walczył o Monte Cassino wraz z armią generała Andersa. Opowieść jest pełna ciepła i nie straszy grozą wojny, mimo że przecież porusza tematykę walk.

