12 książek dla dzieci z wiosną w tle (lub na pierwszym planie)

Książki dla dzieci o wiośnie to idealny sposób na to, żeby przedstawić maluchom piękną, budzącą się do życia przyrodę. W końcu wiosna to najwspanialsza pora roku i to niezależnie od tego, czy czynimy z niej pierwszoplanowy motyw opowieści, czy może jedynie jej dalekie tło. Cieszcie oczy wiosną nie tylko na zewnątrz, ale również na ilustracjach.