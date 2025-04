Październik to okres przygotowania do dwóch świąt, mówiących o śmierci i przemijaniu - Halloween i Wszystkich Świętych, chociaż zdecydowanie to drugie święto zbliża nas do rozważań na temat życia po życiu i rozmów o odchodzeniu. Wizyta na cmentarzu to często okazja dla dzieci od wielu trudnych pytań (oczywiście, trudnych dla rodziców). Na czym polega śmierć? Co się dzieje z osobami, które odeszły? Czym właściwie są groby? Jak pewnie wiecie, w redakcji Polki.pl nieodmiennie powtarzamy, że książka jest dobra na wszystko. Również jako odpowiedź na wszelkie skomplikowane kwestie. To dlatego w najnowszej części cyklu książkowego, polecamy 8 pozycji, które umożliwią rozmowę o śmierci i przemijaniu.

W domu, w którym wszyscy wyczekiwali na pojawienie się młodszego braciszka, nagle zamiast płaczu noworodka, zagościła żałoba. Bolesna dla wszystkich, a szczególnie niezrozumiała dla starszego brata. Mały czytelnik poznaje historię z perspektywy dziecka, a autorki podejmują trudny temat śmierci niemowlęcia. Przesłanie książki jest jednak dość optymistyczne - w końcu życie toczy się dalej...

Nadchodzą święta Bożego Narodzenia - wyjątkowo radosny okres w wielu domach. W tej rodzinie trudno jednak o dobry nastrój i podekscytowanie podczas przygotowań. Rodzice nie pamiętają nawet, że Wigilia już za kilka dni - wszystko z powodu żałoby po śmierci najstarszej córki. Julian jednak trochę się martwi. W końcu 24 grudnia wypadają też jego urodziny. Czy mama i tata w ogóle będą o nich pamiętać? Czy w ich domu kiedykolwiek zagości ponownie magia świąt?

Czy przyjaźń może być na całe życie? Oczywiście! Co jednak, gdy... to życie trwa dość krótko? Oto opowieść o niezwykłej przyjaźni z bałwanem. Bardzo serdecznej, a później przygniatającej tęsknotą, gdy bałwan po zimie z przyczyn oczywistych, musi odejść...

Lisiczka i wilk byli najlepszymi przyjaciółmi. Poznawali razem świat, bawili się, pływali, podziwiali piękno otaczającego świata. Niestety, pewnego dnia okazało się, że wilk odszedł na zawsze... Ta przepięknie ilustrowana książka delikatnie, a jednocześnie obrazowo, wyjaśnia dzieciom motyw straty.

Bóbr i kret nie mogą zrozumieć, czemu ich najlepszy przyjaciel niedźwiadek nie żyje. Są bardzo nieszczęśliwi i ogromnie za nim tęsknią. Czas leczy rany i pomaga im przeżyć żałobę - zwierzęta stopniowo zaczynają myśleć, że niedźwiadek nie chciałby, żeby byli już zawsze nieszczęśliwi.

To gorąca nowość wydawnicza tego miesiąca - 12 października premiera najnowszej pozycji z serii Akademia Mądrego Dziecka. Książka jest przeznaczona dla dzieci powyżej 8 roku życia i pozwala zgłębić tematykę umierania w nieco bardziej dosłowny, niemetaforyczny sposób. W notce od wydawnictwa Harper Kids czytamy:

100 lat temu odkryto grób Tutanchamona, a zabalsamowany faraon stał się najsłynniejszym nieboszczykiem świata. Takich niesamowitych odkryć było jednak znacznie więcej. Kim są ludzie, którzy zmarli przed setkami, a nawet tysiącami lat, a których szczątki przetrwały do naszych czasów (i dlaczego)? Po co badają je naukowcy? Czego się dzięki nim dowiadujemy? Okazale wydane „Sekrety zmarłych” to książka popularnonaukowa dla dzieci w wieku szkolnym, która zaciekawi także dorosłych. Fascynacja śmiercią jest naturalnym etapem w rozwoju każdego młodego człowieka, a rodzic prędzej czy później musi zmierzyć się z pytaniami o to, co się z nami dzieje po śmierci. Książka z jednej strony zaspokaja tę ciekawość, a z drugiej - pomaga oswoić dzieci z trudnym tematem przemijania, przy okazji poszerzając ich wiedzę ogólną dzięki licznym ciekawostkom i ilustracjom. Te ostatnie, stworzone z fotograficzną precyzją, mogą wywołać gęsią skórkę nawet u czytelników o mocnych nerwach!

Tata Andzi zmarł i od tamtej pory nic już nie jest takie samo, jak kiedyś. Dziewczynka tęskni nie tylko za nim, ale też za prostymi elementami codzienności - wspólną grą w chińczyka czy jedzeniem sernika. W przeżywaniu żałoby pomaga Andzi jej przyjaciel, Jeremiasz. A także świadomość, że tata powierzył jej pewną niezwykłą tajemnicę...

Ta książka oswaja najtrudniejsze tematy, o których nawet dorosłym trudno rozmawiać. Jednocześnie autorka robi to z ogromnym wyczuciem i charakterystyczną dla dzieci naturalnością. Jak wygląda człowiek, który umrze? Czy zamienia się w szkielet, który straszy w horrorach? Co się właściwie dzieje z nami po śmierci? I czemu wszystko co żyje, musi potem umrzeć?

