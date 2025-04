Cóż, właściwie zastanawiam się, czy tytuł artykułu nie jest w gruncie rzeczy niepoprawny. Nie ma się co oszukiwać - książki dla dzieci to bardzo często również (a może przede wszystkim) książki dla rodziców. To mama i tata po milion razy muszą ekscytować się tą samą fabułą, wałkowaną w nieskończoność każdego dnia. To również dorośli wyłapują niektóre aluzje i w pełni rozumieją sens wielu scen, przedstawionych w książkach dla najmłodszych. Sama więc nie wiem, czy moje zestawienie jest aby na pewno dedykowane tylko dzieciom... Z większości tych opowieści, to właśnie dorośli dowiedzą się najwięcej o miłości!

Zbliża się 14 lutego, więc książki z naszego zestawienia to świetny pomysł na walentynki z dzieckiem.

Miłość i... zwierzaki

Autorzy popularnych książek często wykorzystują analogie do świata zwierząt. Nie bez powodu większość zwierzaków zyskuje w baśniach całkiem ludzkie cechy.

Nie inaczej jest w przypadku książek dla dzieci o miłości. Miłość Małego Brązowego Zajączka do taty („Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”), czy uczucie pomiędzy ptaszkami („Cień w błękicie)”, a także czuła relacja babci sowy z jej wnukami („Kocham was równie mocno, maluszki!”) - to tylko niektóre przykłady.

Miłość między ludźmi

Miłość romantyczna czy kiełkujące między zakochanymi uczucie, to w książkach dla małych dzieci raczej wątek drugorzędny. Całkiem słusznie - rozwojowo to moment, w którym maluchy najlepiej uczą się, czym właściwie jest miłość, na podstawie relacji w rodzinie. Te zagadnienia najlepiej opisują wzruszające „Kiedyś”, a także „Miłość”, „Razem z moją mamą”, „Razem z moim tatą” i cała 6-częściowa seria Rodzina, autorstwa Barbary Supeł.

Z każdą z książek dla dzieci o miłości, możesz dokładniej zapoznać się w galerii zdjęć.

