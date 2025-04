19 z 20

Megan McDonald, Hania Humorek i wakacje z dreszczykiem, cena ok. 17 zł

Jak czytamy w notce od wydawnictwa Harper Kids:

- Tym razem Hania spędza wakacje. Okazuje się jednak, że rodzice wyjeżdżają, a dziewczynka musi zostać razem z bratem, Smrodkiem. Rodzeństwem ma zająć się Straszna Ciocia, a na dodatek przyjaciele Hani również jadą na wakacje. Hania obawia się, że te wakacje będą naprawdę strasznie nudne. Na szczęście dziewczynka wpada na świetny plan. Czy uda jej się uratować wakacje? Seria Hania Humorek to wspaniała propozycja czytelnicza dla wszystkich dzieci, które lubią dowcipne, a przy tym wciągające opowieści. Historie o dziewczynce, przeżywającej wiele zaskakujących przygód, bawią i zachęcają do tego, by poznawać jej dalsze losy. W opowieściach tych pojawiają się również inne postaci, takie jak brat Hani, Smrodek czy jej najlepszy przyjaciel, Rysiek.