Marcin Mortka, Tappi i Kocyk Mocyk, cena ok. 30 zł

W notce od wydawnictwa Zielona Sowa czytamy:

- Nadchodzi jesień, a w Szepczącym Lesie, za sprawą Wichrów, pojawia się tajemniczy kocyk. To niezwykły Kocyk Mocyk, nazwany tak, ponieważ ten, kto go posiada, otrzymuje specjalne moce! Każdy z mieszkańców Lasu bardzo chce go mieć. Rozpoczyna się szalony pościg za kocykiem. Chcesz wiedzieć, co będzie dalej? Zajrzyj do książki. Ale pamiętaj, nie tylko słowa są tu ważne. Jeśli będziesz wnikliwie wpatrywać się w ilustracje, ta opowieść stanie się jeszcze ciekawsza! Wyjątkowy picturebook, w którym główną rolę odgrywają ilustracje. Książka wspaniale wspiera rozwój dziecka, i to na wielu płaszczyznach. Ćwiczy koncentrację, spostrzegawczość oraz pobudza wyobraźnię i kreatywne myślenie. Piękne, kolorowe i całostronicowe rysunki są doskonałą okazją do rozmów i dyskusji z dzieckiem.