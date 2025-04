Jesteśmy zwolenniczkami czytania książek dzieciom, zarówno leciwych wydań, jak i barwnych nowości. Jakie nowe książki oferują wydawnictwa? Jakie książki są na czasie?

Reklama

Na skróty:

Wybrałyśmy kilka pozycji z ofert znanych i polecanych wydawnictw. Kierowałyśmy się kategorią wiekową: 0-2 oraz 0-3 lata. Skupiłyśmy się nie tylko na warstwie wizualnej, lecz także imponującej lub obiecującej zawartości: nauki ścisłe dla dwulatka, lekcja tolerancji czy książkowe puzzle, to tylko część nowości.

Oto 5 propozycji nowych książek dla małych dzieci, które pojawiły się (lub pojawią) w sprzedaży jesienią.

Maluchy uwielbiają sensoryczne książki z okienkami, przestawkami, dziurkami czy... puzzlami! Tytułowy pociąg zabiera dziecko w podróż, w trakcie której maluch może wyjmować i wkładać puzzle ze zwierzakami, przekładać je i dopasowywać.

To jedna z 3 propozycji tego typu. Jeśli młodemu czytelnikowi przypadnie do gustu ta forma zabawy i czytania, to zerknij na „Traktor” czy „Wycieczkę”.

Kolejna sensoryczna propozycja o zdecydowanej kolorystyce dedykowana dzieciom do 2. roku życia. Maluch może poznawać świat zwierząt i ich domki, a przy okazji dotykać i wkładać palce w okna czy drzwi zwierzęcych domostw.

Hector Dexet to uznany francuski ilustrator młodego pokolenia, autor bestsellerowych hitów dla najmłodszych, m.in. „Kto zjadł biedronkę?”, „A co to?”, „Oto jest ogród”.

To ciekawa propozycja dla rodziców dzieci, które nie są skłonne kłaść się spać o przykazanej porze, a w głowie im zabawa, a nie usypianie. Do pustego domu przybywają koty, jeden po drugim i zapełniają wszystkie pokoje w domu. W końcu nadchodzi pora na sen i kotkom mówimy „dobranoc!” i mały czytelnik powinien wziąć z nich przykład.

Książka wyróżnia się warstwą graficzną, jest prosta i minimalistyczna. Żywe kolory na białym lub czarnym tle przyciągają wzrok malców. Na pewno spodoba się fanom książki „Śpij, króliczku”.

W jaki sposób mówić dziecku o inności? Bycie innym może oznaczać coś pozytywnego i ciekawego! Tyci Wieloryba pewnego dnia wyrusza w świat. W Warszawie spotkał Łysego Jeża i Słonia z Trąbą w Miejscu Ogona, którzy mieszkają razem „z innymi jak on dziwakami”: zebrami w kratkę, koniem, który mówi i śpiewa, pół-fokami, pół-fokami, beczącą mewą...

W domu przy ulicy Dziwnej każdy jest nietypowy, ale wszyscy się szanują. Książka jest dowcipnie napisana, niebanalnie ilustrowana i w piękny sposób traktuje o tolerancji, przyjaźni, szacunku. Czasem myślimy, że to książka dla czytelników od 2 do 102 lat.

Zawiłości nauk ścisłych podane w formie książeczki dla kilkulatków? Tak, to naprawdę się dzieje. W nieskomplikowany i bardzo uproszczony sposób możesz przekazać dziecku podstawy wiedzy o fizyce czy chemii.

„Teoria względności dla maluchów” to przygotowany przez naukowca prosty i kolorowy wstęp do najsłynniejszej teorii Einsteina. Najmłodsi dowiedzą się, czym są fale grawitacyjne i czarne dziury.

Do zrozumienia podstawowych terminów naukowych przyda się też „Chemia organiczna” i „Fizyka kwantowa” z tej samej serii. Może twoje dziecko będzie drugą Skłodowską-Curie albo Kopernikiem? Kto wie!

Czytaj też: Książki dla dzieci, które wspierają rozwój i wrażliwość

Reklama

Najcenniejsza książka, jaką możesz kupić córce