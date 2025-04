Jeśli jakieś wydarzenie w życiu rodzinnym można porównać do trzęsienia ziemi, to z pewnością przyjście na świat malucha - i to niezależnie od tego, czy rodzi się pierwsze, czy kolejne dziecko. Różnica polega jedynie na tym, że pierwsze dziecko jest tylko rewolucją w życiu rodziców, a przy kolejnych narodzinach staje na głowie również świat wyczekującego rodzeństwa. I to niezależnie od tego, czy do powiększenia rodziny jest ono nastawione pozytywnie, czy raczej pesymistycznie... Nawet najbardziej entuzjastyczny starszak prędko zderzy się z bolesną rzeczywistością, pełną brudnych pieluch, zmienionych w ostatniej chwili planów, czy nieutulonego płaczu. Jak go do tego przygotować? Z pomocą jak zwykle przychodzą odpowiednie lektury.

Motyw narodzin rodzeństwa w znanych seriach

Każdy trudny temat pomogą oswoić znani i lubiani bohaterowie. Wielu autorów popularnych dziecięcych serii, przemyca motyw narodzin młodszego rodzeństwa. Sztandarowe przykłady to choćby seria o Kici Koci, rodzinie Pętelków, rezolutnej Basi, sprytnym żółwiku Franklinie, a także o Zuzi z cyklu "Mądra Mysz". Wszystkie te pozycje w delikatny sposób poruszają nawet najtrudniejsze kwestie, związane z pojawieniem się na świecie maluszka. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, przeczytaj opisy w naszej galerii zdjęć.

Motyw narodzin malucha w pojedynczych pozycjach

A może dobrym wyborem okaże się piękny, artystyczny album z ażurowymi rycinami i ruchomymi elementami? Taki posiada w swojej ofercie wydawnictwo Mamania - pozycja obrazuje pełen cykl ciąży, dzięki czemu dziecko zapozna się z każdym etapem rozwoju zarodka i płodu. W październiku wyczekiwana premiera wydawnictwa Zielona Sowa, czyli "PS. Czekamy. Twój brat" - to barwnie ilustrowany picturebook, który wzruszająco przedstawia oczekiwanie na rodzeństwo z perspektywy kilkulatka.

"Fajnie mieć rodzeństwo. Jak docenić siostrę i brata?" to bardziej praktyczny poradnik, ale również okraszony barwnymi obrazkami. "Witaj, maluszku!" to ciepła opowieść o Alku, który dowiaduje się, że zostanie wkrótce starszym bratem.

