Adwent to wyjątkowy okres, niezależnie od tego czy obchodzisz go w formie katolickiej jako przygotowanie do przyjścia na świat Chrystusa (w 2022 Adwent zaczyna się w niedzielę, 27 listopada), czy może w formie świeckiej jako oczekiwanie na choinkę i prezenty (zwyczajowo taki Adwent zaczyna się zawsze 1 grudnia). Co roku hitem wśród dorosłych są kalendarze adwentowe z kosmetykami, a wśród najmłodszych klasyczne kalendarze adwentowe dla dzieci. My polecamy też te mniej typowe - w formie książek! Niektóre z nich zawierają ukryte 24 książeczki na każdy grudniowy dzień, a inne to po prostu obszerne historie świąteczne, opowiedziane w 24 rozdziałach.

Typowe książkowe kalendarze adwentowe

Typowym kalendarzem adwentowym jest książkowa nowość świąteczna 2022 - "Rodzina Pętelków czeka na święta". Wraz ze Stasiem, Jadzią, Szczepciem i ich rodzicami, mali czytelnicy przygotowują się do Bożego Narodzenia, np. piekąc pierniczki lub tworząc girlandy świąteczne. Wydawnictwo Zielona Sowa ma też w ofercie publikację pt. "Kalendarz adwentowy. Ekowskazówki i świąteczne projekty", dzięki której każdego dnia czytelnik otrzymuje inne (ekologiczne!) zadania. Utrzymany w podobnym klimacie jest "Niezbędnik świąteczny" Anny Paszkiewicz, który zawiera zadania, historyjki i opowiastki na każdy dzień grudnia. Kicia Kocia i Nunuś również codziennie otwierają po jednym okienku z adwentowym zadaniem.

24 osobne książeczki skrywają się w kalendarzu książkowym Disneya od wydawnictwa Olesiejuk, a także w zupełnie nowym kalendarzu wydawnictwa Wilga.

Kalendarze adwentowe w formie opowieści

Osobną kategorią są opowieści, które wydawcy podzielili na 24 rozdziały, tak aby przyjemność przedświątecznej lektury rozciągnąć na cały grudzień. Co roku tego typu pozycję wydaje wydawnictwo Zakamarki, więc na rynku znaleźć można np. "Jak ratowaliśmy Wigilię", "Święta dzieci z dachów" czy "Prezent dla Cebulki" oraz "Grudniowy gość".

Zielona Sowa również oferuje kilka tego typu propozycji: "Elf do zadań specjalnych", "Jak Winston uratował Święta", "Winston wraca na Święta" oraz "Niezwykłe drzewko". Opisy poszczególnych książek znajdziesz w naszej galerii.

