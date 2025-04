Powszechnie wiadomo, jak duży wpływ na rozwój dziecka ma czytanie książek. Lektura uczy myślenia, rozwija wyobraźnię, doskonali i wzbogaca język. Mądra, wartościowa literatura może zaszczepiać pasje i dobre wzorce zachowań. Pytanie tylko, jakie pozycje podsuwać dzieciom, aby jednocześnie dawały im radość z czytania i przekazywały pozytywne wartości? Na rynku książki dziecięcej jest w czym wybierać, trzeba jednak wiedzieć, jak i gdzie szukać. Jak wybrać książkę dla dziecka?

Pozwólmy dziecku na wybór

Być może nie będziemy z tego zawsze zadowoleni, bo ilustracje okażą się nieciekawe, a bohaterowi mało sympatycznie, ale nie zapominajmy, że to ma być przyjemność dla dziecka. Kolejne historie o kucykach, czarownicach czy samochodach nie są może najbardziej rozwijającymi lekturami, ale przez fakt, że pozwolimy małym czytelnikom obcować z ich ulubionymi postaciami, sprawimy, że zapałają oni miłością do czytania. Nie oznacza to, że mamy zrezygnować z wartościowych, kreatywnych, pobudzających do myślenia książek. Wybierając je, zwracajmy uwagę, aby były napisane poprawną i ładną polszczyzną (sprawdźmy np. na stronie informacyjnej, czy jest wymieniony redaktor i korektor).

Recenzje i rekomendacje

Jak wybrać książkę dla dziecka? Dobrym przewodnikiem po lekturach będzie pismo "Ryms", wydawane tradycyjnie i online (www.ryms.pl). Znajdziemy tam nowości, recenzje i, co ważne, książki są uporządkowane zgodnie z podziałem wiekowym. Sporo propozycji jest również na portalu Qlturka (www.qlturka.pl), w piśmie "Świerszczyk" (możemy pamiętać je ze swojego dzieciństwa), na stronie Cała Polska czyta dzieciom (www.calapolskaczytadzieciom.pl) albo na blogach o książkach dla dzieci i młodzieży (www.mamaczyta.pl; www.czytam-dzieciom.blogspot.com/).

Dobrą wskazówką są także listy książek nagrodzonych w rozmaitych konkursach, przy czym warto sięgać nie tylko po zwycięzców, ale także nominowanych, np. w takich konkursach, jak: Nagroda Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych przyznawana pisarzom i ilustratorom przez polską sekcję IBBY (www.ibby.pl); Literacka Nagroda im. K. Makuszyńskiego (www.mbp-oswiecim.pl); Przecinek i kropka (www.przecinekikropka.pl); Bologna Ragazzi Award (www.bookfair.bolognafiere.it/en/bologna-ragazzi-award).

Gdy książki brak w księgarni

Co robić? Po pierwsze, zamówić w księgarni (normalnej lub wysyłkowej) i poczekać, aż ją sprowadzą. Po drugie, szukać w klubokawiarniach dla dzieci i rodziców, których powstaje coraz więcej w różnych miastach. Po trzecie, odnaleźć na stronach samych wydawnictw i kupić je u nich bezpośrednio.

