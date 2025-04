Każdy rodzic wie, że podróż z dziećmi to spore wyzwanie. Często nuda zaczyna dokuczać już wkrótce po opuszczeniu miejsca zamieszkania - i to niezależnie od wybranego środka transportu. O ile podczas podróży samochodem łatwiej znosić wybuchy złego humoru, o tyle w pociągu czy samolocie czujemy większą presję, by zapewnić dziecku cichą rozrywkę i nie zakłócać spokoju współpasażerów. Oprócz zabawek w podróży, z pewnością przydadzą się więc kreatywne książeczki z zadaniami, które dobrze zajmą malucha.

Reklama

Książki z zadaniami z bohaterami bajek

Ukochani bohaterowie pomagają przebrnąć przez różne trudne chwile - poradzić sobie z wizytą u lekarza czy dentysty, uatrakcyjnić oczekiwanie w długiej kolejce, a także uprzyjemnić odległą podróż. Seria Koloruj i naklejaj to kolorowanki z naklejkami, a występują w niej m.in. Bing, Kot-o-ciaki, kucyki Pony, Muminki. Inna popularna seria to Czytanki-naklejanki, w której oprócz ciekawej historyjki, można znaleźć też naklejki do uzupełniania fabuły - tutaj pojawiają się np. bohaterowie Krainy Lodu, Strażak Sam, a także Kubuś Puchatek.

Książki z zadaniami z bohaterami znanych serii książkowych

Nie tylko bohaterowie bajek doczekali się swoich kolorowankowych adaptacji. Również Kicia Kocia, Wesoły Ryjek i Jadzia Pętelka, którzy pierwotnie występowali w fabularnych seriach dla dzieci, pojawiają się też w książeczkach z zadaniami.

Reklama

Czytaj także:

Książki dla dzieci o lecie

Nowości książkowe dla dzieci na czerwiec 2022