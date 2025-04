Oburzeni rodzice zamieścili w internecie notatkę, którą parafia przekazała wszystkim dzieciom komunijnym. Pozornie jest to zwyczajny plan tzw. białego tygodnia, który tradycyjnie następuje po pierwszej komunii świętej. Uwagę przykuwa plan na środę. To właśnie tego dnia dzieci powinny przynieść do kościoła część pieniędzy, które otrzymały w prezencie komunijnym.

Post zaczął robić zawrotną karierę w internecie. Na swojej tablicy udostępniła go m.in. psycholog dziecięca, prowadząca popularnego programu „Superniania”, Dorota Zawadzka.

Wprawdzie mowa o dowolnej ofierze, jednak całość brzmi jak polecenie. To wywołało ogromne poruszenie w sieci. W komentarzach natychmiast zaczęły się pojawiać zarzuty do księży.

Gdzie składać wniosek na 300 plus? Najważniejsze zasady i terminy programu wyprawek szkolnych

Niektórzy zwrócili uwagę, że nie jest jednorazowy incydent. Podobne sytuacje są normą od wielu lat.

Wiele osób jednak zwraca uwagę na to, że wyraźnie zaznaczono, że pieniądze z ofiar mają zostać przeznaczone na misje, a więc pomóc potrzebującym np. dzieciom z krajów afrykańskich. Akcja „Dzieci komunijne – dzieciom misji” znana jest od wielu lat. Jej celem jest uwrażliwienie dzieci na pomoc osobom, które są gorszej sytuacji.

Rodzice dzieci komunijnych podkreślają, że chętnie ofiarowaliby wsparcie finansowe na misje, jednak mają wątpliwości, czy pieniądze faktycznie trafiają tam, gdzie powinny.