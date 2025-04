Dzieci na śniegu bawią się wyśmienicie: zjeżdżają z górki na sankach, robią orły i anioły, lepią bałwany. Poznaj też kilka innych rozwijających zabaw na śniegu dla dzieci, które nie tylko są przyjemne, ale uczą także nowych umiejętności.

W śniegu można się bawić na wiele sposobów: wydeptywać stopami litery, cyfry i znaki, przygotować tor przeszkód czy zjeżdżać z górki na sankach czy jabłku. Ze śniegu, podobnie jak z piasku, można budować zamki, a nawet prawdziwe fortece. Dla bardziej aktywnych polecamy wykonać igloo - warto je zrobić, jeśli masz pewność, że praca przetrwa kilka mroźnych dni!

fot. Adobe Stock

Rzeźby na śniegu

Dzieci uwielbiają lepić bałwany, igloo, forty do bitew na śnieżki. Z pewnością zainteresują się też rzeźbą ze śniegu – szczególnie jeśli będzie je rozśmieszać! Bałwan do góry nogami, gąsienica ze śnieżnych kulek lub śniegowe zwierzęta spodobają się niejednemu łobuziakowi.

Zamiast bałwana, ulepcie razem kilka śnieżnych kul i postawcie je obok siebie, a nie jedna na drugiej. Gąsienicy ze śniegu doróbcie koniecznie nogi i oczy!

Malowanie śniegu

To zabawa na śniegu dla dzieci, które uwielbiają malować. Zrób farby do śniegu. Wystarczy, że kupisz barwniki spożywcze i wymieszasz je z wodą! Takie domowej roboty farby można przelać do butelek po ketchupie lub płynie do mycia naczyń. Efekt rozprysku dadzą farby nalane do pojemników po płynie do mycia szyb z opcją pryskania.

Na śniegu możecie rysować samochody, tęcze, zwierzęta czy na przekór mrozom - kolorowe kwiaty. Ta zabawa na śniegu ucieszy dzieci w każdym wieku, nawet te dorosłe ;) Oczywiście tym, którzy wolą malować w domu, polecamy zimowe kolorowanki do druku.

fot. Adobe Stock

Zabawa kolorowym lodem - młody chemik

Dzieci fascynuje zamarznięta woda - uwielbiają chodzić po trzaskającym lodzie, zrywać sople i ślizgać się na rozjeżdżonym śniegu. Na pewno spodoba się im także wytwarzanie „lodowych babek”. Wykorzystajcie foremki do piaskownicy, blachy do ciasta, pojemniki na kostki lodu, czy folie aluminiowe. Nalejcie do nich wodę wymieszaną z barwnikiem spożywczym i wynieście na podwórko do zamarznięcia. Po kilku godzinach powstaną kolorowe, lodowe babeczki idealne do zabawy w „zimową cukiernię”.

Rzut śnieżką do celu

Choć maluchy uwielbiają bitwy na śnieżki, możesz pożałować zachęcania ich do tego typu zabaw. Zdrowszą formą rywalizacji będzie rzucanie śnieżkami do celu. Celem może być położony na śniegu kolorowy sznurek, skakanka lub zawieszone na drzewie koło hula hop.

Karmnik dla ptaków DIY

Bardzo ważne jest uwrażliwianie dziecka na los zwierząt - maluchy chętnie zawieszą słoninę dla sikorek, czy nasypią karmy do karmników. A kiedy będą nudzić się w zimowe popołudnie, mogą zrobić własne zawieszki z pokarmem dla ptaków! Wystarczy posmarować rolki po papierze toaletowym masłem orzechowym, a potem osypać gotową karmą dla ptaków kupioną w sklepie zoologicznym. Przewiązane kolorową wstążką, będą cieszyć nie tylko głodne ptaki, ale i usatysfakcjonowane dzieci. Warto też wykonać drewniany karmnik dla ptaków.

Śnieżne wykopaliska

To zabawa na śniegu dla prawdziwych poszukiwaczy przygód. Niejeden maluch ucieszy się, jeśli odnajdzie w śniegu słoik z cennymi łupami (np. zabawką w środku) lub po prostu odkryje jakiś przedmiot, który ukrył się w zaspie. Możesz spontanicznie zasypywać śniegiem np. plastikową łopatkę lub przygotować mapę dla prawdziwego poszukiwacza zaginionych skarbów!

fot. Adobe Stock

Artykuł pierwotnie opublikowany 20.12.2012.

