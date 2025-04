Temat kosmosu intryguje dzieci: warto tworzyć prace plastyczne związane z Wszechświatem, ale zacząć od najprostszych aktywności: kosmicznych kolorowanek. Pobierz je, wydrukuj i kolorujcie razem rozmawiając o Galaktyce.

Kolorowanki odstresowują i działają relaksująco na dzieci i dorosłych. Warto wydrukować kilka egzemplarzy jednego obrazka, by można było zdobić go na kilka sposobów. Kosmos kolorowanki z reguły dedykowane są chłopcom, ale warto podjąć próbę i zachęcić kilkulatki do malowania planet. Miej na podorędziu kolorowanki dla dziewczynek, np. kolorowanki z księżniczkami do druku czy kolorowanki anime.

Kolorowanki są świetnym treningiem: chwytanie i trzymanie kredek w palcach to praca dla młodego organizmu i wysiłek. Owocuje to jednak sukcesami jak np. wykonaniem laurki na Dzień Mamy w przedszkolu czy szkole niemal samodzielnie. Trening czyni mistrza.

fot. Adobe Stock, penguin house

fot. Adobe Stock, pakpong pongatichat

fot. Adobe Stock, Christos Georghiou

fot. Adobe Stock, Esenistudio

fot. Adobe Stock, Алена Малашкевич

fot. Adobe Stock, Andrey1005

fot. Adobe Stock, Maria Skrigan

