Lista 11 błędów najczęściej popełnianych przez rodziców!

Masz już dość sytuacji, w których maluchy krzyczą na siebie? Nie wiesz, jak zareagować, gdy jeden z nich zareaguje agresją? Zobacz, jakie zachowania z twojej strony mogą pogorszyć sytuację...

1. Dzieci są świadkami kłótni między rodzicami

Pamiętaj, że dzieci uczą się od was. Wiadomo, że w każdym małżeństwie zdarzają się konflikty. Ale dzieci nie powinny być ich świadkami. Pokazujcie, że potraficie osiągnąć kompromis i się pogodzić.

2. Nie wtrącasz się w dziecięce spory

Często słyszy się, że rodzice powinni pozwalać dzieciom załatwiać sprawy między sobą. Istnieje jednak różnica między stwarzaniem możliwości samodzielnego porozumienia, a dawaniem do zrozumienia: „Radźcie sobie sami!”.

3. Nie reagujesz, gdy dochodzi do rękoczynów

W ten sposób uczysz dziecko, że można przejść obojętnie obok ludzkiej krzywdy.

4. Faworyzujesz jedno z dzieci lub je porównujesz

Używając argumentów typu „Ustąp młodszemu” albo „Jesteś starszy, bądź mądrzejszy” powodujesz, że starsze dziecko czuje się mniej kochane i narasta w nim złość. Faworyzowane dziecko nabiera przekonania, że zawsze staniesz po jego stronie i zaczyna tę przewagę wykorzystywać.

5. Próbujesz sztucznie budować więź

Oczekujesz, że twoje dzieci będą szczęśliwe mogąc cały czas spędzać razem? Możesz się przeliczyć! One, podobnie jak dorośli, różnią się charakterem i temperamentem. Mogą się kochać jako brat i siostra, ale nie dogadywać jako ludzie. I już!

6. Karzesz obie strony konfliktu

Przerywając spory wlepianiem kar typu : „Daniel ma szlaban na telewizję, a Adrian na komputer!”, powodujesz, że dziecięca agresja narasta, a konflikt się zaostrza.

7. Dociekasz, kto zaczął i co powiedział

W ten sposób uczysz dzieci, że ich konflikty są dla ciebie ciekawe. W efekcie mogą się częściej kłócić, by skupić na sobie uwagę.

8. Zawstydzasz dziecko

Mówiąc dziecku, że jest już duże, a zachowuje się jak smarkacz sprawiasz, że czuje się upokorzone, przestaje słuchać co mówisz i myśli nad tym, jak niesprawiedliwie je osądziłaś.

9. Uznajesz, że wina zawsze leży po stronie tego, kto uderzył

Tymczasem często bywa on umiejętnie sprowokowany przez „ofiarę” świadomą, że karę zawsze dostanie „agresor” (w takich manipulacjach przodują dziewczynki).

10. Nakłaniasz dzieci do natychmiastowych przeprosin

To wyraźny sygnał. że nie interesują cię dziecięce emocje. Przecież nikt nie ma ochoty rzucać się w objęcia osobie, z którą przed chwilą się pokłócił.

11. Zabraniasz wyrażania negatywnych emocji

Zamiast oburzać się na dziecko, gdy w gniewie krzyczy: „Nienawidzę cię!”, „Nie będę się więcej z tobą bawić!”, pomóż mu nazwać, co czuje. Dzięki temu dziecko nauczy się rozpoznawać swoje uczucia.

Dla dzieci każda kłótnia jest prawdziwą szkołą życia - to właśnie dzięki nim uczą się szukać kompromisu, zaczynają rozumieć, czym jest wzajemny szacunek. Zobacz, jak powinnaś wspomagać swoje pociechy w tej nauce!

1. Bądź bezstronna

To bardzo istotne! Mediacje powinny odbywać się w spokojnej atmosferze. Dlatego z pomieszczenia, w którym doszło do kłótni przejdźcie w inne miejsce. Aby ostudzić emocje, możesz zaproponować dzieciom coś do picia.

2. Daj szansę wygadania się

W jakiej kolejności? Najlepiej, by zadecydował los – rzuć monetą. Rolą mediatora jest umożliwienie spokojnego wypowiedzenia się obojgu dzieciom i uważne wysłuchanie ich racji.

3. Postaraj się znaleźć rozwiązanie

Po wysłuchaniu racji najpierw jednego, potem drugiego dziecka następuje moment, w którym trzeba poszukać rozwiązania. Zapytaj dzieci, jak ich zdaniem można postąpić w takiej sytuacji. Jeśli nie będą wiedziały, można naprowadzić je na właściwe tory posługując się ogólnym przykładem. W ten sposób przeniesiesz uwagę dzieci z osobistej krzywdy na bardziej neutralny grunt.

4. Niczego nie nakazuj!

Unikaj narzucania, czy nawet sugerowania dzieciom własnych pomysłów na wyjście z sytuacji. Tylko pozwalając im samodzielnie dojść do porozumienia, uczysz je szacunku i respektowania praw innych ludzi i pokazujesz, że nawet trudny problem da się rozwiązać na wiele sposobów.

napisane na podstawie tekstu autorstwa Magdaleny Sych, zamieszczonego w miesięczniku "Poradnik Domowy"