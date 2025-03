Zdrowie i nawodnienie na pierwszym miejscu

Codzienne zapewnienie dzieciom dostępu do czystej, zdrowej wody to coś więcej niż tylko troska o nawodnienie. To inwestycja w ich zdrowie, koncentrację i dobre samopoczucie. Butelka filtrująca Aquaphor CITY to gwarancja dostępu do świeżej wody pozbawionej chloru, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń – w każdej chwili i w każdym miejscu. Czy to na przerwie, lekcji WF-u, czy szkolnej wycieczce, dzięki niej Wasze dziecko będzie pić najzdrowszy z możliwych napojów – czystą wodę, unikając jednocześnie niezdrowych, słodzonych napojów, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych i nadwagi.

A to nie wszystko. Butelka Aquaphor CITY jest wykonana z tritanu – lekkiego i niezwykle trwałego materiału, odpornego na zarysowania i stłuczenia. Tritan nie zawiera szkodliwych bisfenoli, a także chroni przed przenikaniem mikroplastiku do wody, co jest ogromnym zagrożeniem w dzisiejszym świecie. Dzięki temu możemy być spokojni o zdrowie naszych dzieci, wiedząc, że piją wodę najwyższej jakości.

fot. Materiały prasowe

Styl i komfort – idealne dla każdego

Butelka Aquaphor CITY to nie tylko zdrowie i ekologia, ale także styl, który przemawia zarówno do najmłodszych, jak i do młodzieży oraz dorosłych. Linia kolorystyczna butelek idealnie wpisuje się w szkolne i miejskie trendy, a aksamitna powierzchnia butelki jest nie tylko przyjemna w dotyku, ale i antypoślizgowa, co zapewnia wygodę użytkowania na co dzień.

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w szkole

Aquaphor stawia w tym roku na bezpieczeństwo na każdym kroku – zarówno w zakresie zdrowia, jak i widoczności dzieci na drodze. W sieciach handlowych Biedronka do każdej butelki dołączamy odblaskowy breloczek z naszym uroczym brand hero, Aqualenkiem, który przypomina o konieczności bycia widocznym na drodze. Z kolei w Carrefourze znajdziecie maskotkę Aqualenka z tarczą, symbolizującego ochronę, jaką daje czysta woda. Jak podkreśla Marzena Lewandowska, dyrektor marketingu w Aquaphor - Aqualenek, nasz słodki, ręcznie uszyty pluszak, który na wiosnę został Brand Hero naszej kampanii, nie tylko podbił serca dzieci, ale także stał się symbolem naszej troski o czystą wodę i zdrowie. Jego nazwa pochodzi od opatentowanego włókna Aqualen, które znajduje się we wszystkich naszych wkładach filtrujących. Dzięki temu włóknu filtracja wody zarówno w butelkach Aquaphor CITY, jak i w dzbankach filtrujących naszej produkcji odbywa się efektywnie i wydajnie, eliminując metale ciężkie bez tworzenia efektu kanałowego, jak to ma miejsce w innych wkładach opartych wyłącznie na węglu aktywnym i żywicy jonowymiennej.

To ważna i ciekawa informacja, a przy okazji trafna komunikacja. Dzięki słodkiemu i uroczemu pluszakowi – Aqualenkowi, można łatwiej przemycić garść istotnych informacji o uzdatnianiu wody.

fot. Materiały prasowe

Kampania „Back to School” – razem z Zaczarowanym Światem Sary

Tegoroczna kampania „Back to School” z Aquaphor zyskała również wyjątkowego ambasadora – rodzinę influencerów znaną jako Zaczarowany Świat Sary. Więcej można dowiedzieć się na landing page kampanii: https://aquaphor.com/pl-pl/bezpieczniezaquaphor Ogromny zasięg Zaczarowanego Świata Sary (ponad 1,4 miliona aktywnych subskrybentów) pomoże nam dotrzeć z naszym przesłaniem o bezpieczeństwie i zdrowiu do jak najszerszego grona rodziców i dzieci – zaznaczyła dyrektor marketingu Aquaphor Poland Sp. z o. o. To nie tylko popularna rodzina influencerów, ale przede wszystkim przykład odpowiedzialnego podejścia do życia i zdrowia, które idealnie współgra z wartościami marki Aquaphor – dodała Lewandowska.

Podsumowanie: Wyprawka szkolna, która zapewnia bezpieczeństwo

Kompletując wyprawkę szkolną dla swojego dziecka, pamiętajmy, co jest najważniejsze – zdrowie i bezpieczeństwo. Wybierając butelkę filtrującą Aquaphor CITY, dbamy nie tylko o zdrowie, ale także o komfort i bezpieczeństwo naszych dzieci. Dzięki naszej kampanii „Back to School” przypominamy, że czysta woda i widoczność na drodze to kluczowe elementy, o które warto zadbać już teraz.

Zadbajmy o to, aby nasze dzieci miały wszystko, czego potrzebują, by zdrowo i bezpiecznie rozpocząć nowy rok szkolny. Dołączcie do nas i przekonajcie się, jak wiele może zmienić dobrze skompletowana wyprawka!

