Jeśli w domu rośnie ci przyszły piłkarz lub piłkarka, koniecznie pobierz i wydrukuj kolorowanki piłkarskie: zespół, drużynę czy bramkarza.

Okres rozgrywek piłkarskich wykorzystaj do artystycznych przedsięwzięć. Razem z dzieckiem stwórz boisko piłkarskie z kartonu DIY, możecie wykonać nawet laurki i kartki do ulubionych piłkarzy i drużyn, którym kibicuje twoje dziecko. Warto też wspólnie zrobić przekąski na mecz - mogą to być nawet pomysłowe kanapki.

W zestawieniu kolorowanek piłkarskich nie brakuje postaci piłkarzy czy piłkarek! Tak, dziewczynki też znajdą coś dla siebie i niekiedy są bardziej zaangażowane w oglądanie meczu Euro 2020 (2021), niż chłopcy.

Spis treści:

fot. Kolorowanka piłkarz do druku/Adobe Stock, Sybirko

fot. Kolorowanka płka nożna do druku/Adobe Stock, Malchev

fot. Kolorowanka piłkarska bramka/Adobe Stock, Igor Zakowski

fot. Kolorowanka piłka nożna bramkarz/Adobe Stock, Hanna

fot. Kolorowanka piłkarze/Adobe Stock, Hanna

fot. Kolorowanka gra w piłkę/Adobe Stock, stockakia

fot. Kolorowanka piłkarz/Adobe Stock, Sybirko

Kolorowanka piłka nożna dziewczynki

fot. Kolorowanka piłkarki/Adobe Stock, Hanna

