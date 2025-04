Jak narysować pączka i przygotować ciekawe kolorowanki na tłusty czwartek? Wzór pączka jest bardzo prosty - wystarczy narysować elipsę, a następnie dodać nieregularny lukier albo dowolne dodatki. Możesz także narysować pączka z dziurką, którego ozdobisz podłużnymi "robaczkami" - to będzie kolorowa posypka. Jeśli nie czujesz się na siłach, zawsze możesz pobrać gotowe wzory.

Reklama

Spis treści:

Jeśli szukasz czegoś minimalistycznego, a jednocześnie ładnego, podaruj dziecku niewielką kolorowankę. Pomalowana będzie dobrze prezentować się na ścianie czy lodówce - wiadomo, że dzieci uwielbiają, kiedy ich dzieła wiszą w widocznym miejscu.

Proste kolorowanki mogą zawierać samego pączka lub dodatkowo kilka elementów, takich jak trzymająca go ręka czy woreczek z cukierni. Najczęściej nie mają wielu drobnych szczegółów, które wymagają dużej precyzji podczas kolorowania.

fot. Pączek: kolorowanka/Adobe Stock, Ирина Яшкирева

Piękne kolorowanki są także dostępne w dużej, rozbudowanej wersji. Większe wzory świetnie sprawdzą się dla starszych dzieci, ale maluchy także znajdą tu mnóstwo frajdy. Możesz także pomóc, kolorując z dzieckiem bardziej szczegółowe elementy.

Kolorowanki z motywem pączka nie muszą dotyczyć samego tłustego czwartku, ale także samego w sobie słodkiego obżarstwa. Popularne są także motywy zwierzątek czy przekąsek, takich jak ciastka, gofry, lody oraz kawa z bitą śmietaną.

fot. Duże kolorowanki na tłusty czwartek/Adobe Stock, Betswork

Czasem dzieci wolą, jeśli do kolorowanki dołączony jest gotowy wzór, który sugeruje, w jaki sposób pomalować dane kształty. Jest to dodatkowo świetny sposób na to, aby wspólnie z maluchem ćwiczyć znajomość kolorów.

Takie wzory mogą być proste lub rozbudowane, mieć pokolorowane lub białe tło. Możliwości jest bardzo dużo. Najlepiej jest pobrać kilka różnych wzorów, aby maluch miał z czego wybierać. Gotowy, pokolorowany wzór powinien być na tyle duży, aby łatwo było można sprawdzić, jaki kolor jest wykorzystany nawet w bardzo drobnych, szczegółowych elementach.

fot. Kolorowanki pączki/Adobe Stock, Alexander Pokusay, Alice Vacca

Reklama

Czytaj także:

Wiosenne kolorowanki do druku

Kolorowanka na walentynki

Kolorowanki z motywem kosmosu