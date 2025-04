Pobierz te szablony i przygotuj maluchowi idealne kolorowanki karnawałowe z motywem maski lub oryginalnych ornamentów. Możesz także zaangażować się do wspólnego kolorowania i stworzyć z dziećmi piękne obrazki, idealne na karnawał.

Kolorowanki z prostym wzorem będą idealne dla bardzo małych dzieci, a także tych, które chcą uczyć się dokładnego kolorowania, bez wyjeżdżania za linię. Akcenty karnawałowe, które powinny się znaleźć na takim wzorze, to przede wszystkim maska, biżuteria i ciekawe kostiumy, które warto pomalować na wiele szalonych kolorów.

Jeśli masz talent do rysowania, wzory prostych kolorowanek możesz także przygotować samodzielnie. Możesz narysować markerem prostą maskę lub postaci w przebraniach.

fot. Proste kolorowanki karnawałowe/Adobe Stock, abbydesign

Czym byłby karnawał bez pięknie zdobionych, oryginalnych masek? Jest ich tyle, ile gustów - tylko na oczy lub na całą twarz, minimalistyczne lub brokatowe, ozdobione piórami albo koralikami. To także świetny motyw na kolorowanki. Możesz wybrać bardzo proste wzory dla maluchów albo nieco bardziej skomplikowane, z ornamentami i małymi elementami.

A jeśli maluch lubi ciekawe wyzwania i chętnie daje się ponieść wodzom fantazji, przygotuj prosty kształt i pozwól, aby dziecko samodzielnie ozdobiło maskę karnawałową kredkami, plasteliną czy kulkami z bibuły.

fot. Kolorowanki karnawałowe: maska/Adobe Stock, Elena

Kolorowanki z ornamentami i drobnymi elementami są nieco bardziej skomplikowane, przez co mogą być trudne do pomalowania dla bardzo małych dzieci. Sprawdzą się więc dla nieco starszych maluchów, ale także jako popularna ostatnio kolorowanka antystresowa dla dorosłych.

Gotowy wzór, jeśli jest odpowiednio pokolorowany, będzie piękną dekoracją domu. Wystarczy, że oprawisz go ramką i postawisz na półce lub powiesisz na ścianie. Bardziej rozbudowane kolorowanki karnawałowe mają egzotyczny, czasem nawet orientalny charakter, co jeszcze bardziej przybliża je do wzorów antystresowych.

fot. Kolorowanki karnawałowe z ornamentami/Adobe Stock, Mniej

Świetną zabawą dla dzieci będzie karnawałowa kolorowanka, która dodatkowo zawiera przestrzeń na własne rysunki. Może to być na przykład ramka, w środku której dziecko może narysować np. siebie albo całą rodzinę.

Takie wzory niezwykle rozwijają kreatywność u maluchów i pozwalają na ćwiczenie zdolności manualnych. Możesz także włączyć się do zabawy i pomóc dziecku narysować lub pokolorować wybrany kształt.

fot. Kolorowanki karnawałowe do samodzielnego uzupełnienia/Adobe Stock, LaFifa

