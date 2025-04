Kolorowanki jesienne to doskonały pomysł na umilenie długich wieczorów we wrześniu, październiku i listopadzie. Jesienne kolorowanki do druku zajmą twoje dzieci na wiele godzin, ale to nie tylko zabawa dla najmłodszych. W zbiorze kolorowanek na jesień mamy różne wzory: od prostych kolorowanek z jesiennym liściem, przez jesienne karty pracy do druku, po szczegółowe jesienne kolorowanki dla dorosłych. Zapisz, je, pobierz, wydrukuj i zaskocz rodzinę pomysłem na kreatywną zabawę.

Jesienne kolorowanki z liściem i jesiennym drzewem to najpopularniejszy i najbardziej pożądany rodzaj motywu do kolorowania. Pokolorowanie liści na najróżniejsze odcienie żółtego, pomarańczowego, czerwonego i brązowego od razu wprowadzi na obrazek jesienny nastrój. Oto 2 propozycje kolorowanek z liśćmi, które możesz zapisać i wydrukować.

fot. Kolorowanka jesienne liście i krajobraz/ Adobe Stock, Alexey Bannykh

fot. Kolorowanka: zabawa z jesiennymi liściami/ Adobe Stock, Alexey Bannykh

Jeśli twoje dziecko nudzą same kolorowanki, możesz wydrukować mu też jesienne karty pracy do kolorowania. Trzeba wykonać tu różne małe łamigłówki, np. połączyć numery od najmniejszego do największego i uzupełnić w ten sposób obrazek, lub znaleźć 10 różnić między jesiennymi obrazkami do kolorowania. Wersja kolorowanki z dynią sprawdzi się doskonale na Halloween.

fot. Jesienna karta pracy - numery do połączenia z kolorowanką/ Adobe Stock, ratselmeister

fot. Znajdź 10 różnic na jesiennych kolorowankach/ Adobe Stock, ratselmeister

fot. Jesienna karta pracy do druku z kolorowanką - znajdź 10 różnic/ Adobe Stock, ratselmeister

To nie koniec naszych pomysłów na jesienne kolorowanki. Poniżej 7 prostych obrazków do kolorowania z jesiennym motywem: grzybów, strachów na wróble, dyni, sowy, jesiennych porządków oraz wczesnojesiennych warzyw i owoców.

fot. Prosta kolorowanka jesienna z dynią/ Adobe Stock, Yulia K

fot. Jesienna kolorowanka dla dzieci z misiem, grzybem i pogodą/ Adobe Stock, Cecily Arts

fot. Prosta jesienna kolorowanka - owoce i warzywa/ Adobe Stock, Cecily Arts

fot. Kolorowanka z jesienną sową/ Adobe Stock, ya_mayka

fot. Prosta jesienna kolorowanka strach na wróble/ Adobe Stock, Cecily Arts

fot. Prosta kolorowanka na jesień - grzyby, dynia i drzewo/ Adobe Stock, Cecily Arts

Jeśli chcesz towarzyszyć dziecku przy kolorowaniu, dla siebie możesz wydrukować bardziej szczegółowe motywy jesieni do kolorowania. Oto 2 antystresowe kolorowanki jesienne dla dorosłych, które zainspirują do stworzenia prawdziwego dzieła sztuki i dobrze zrelaksują. Wypełnij słoik jesiennych wspomnień kolorami.

fot. Jesienna szczegółowa kolorowanka dla starszych dzieci i dorosłych/ Adobe Stock, balabolka

fot. Szczegółowa jesienna kolorowanka ze słoikiem wspomnień z jesieni/ Adobe Stock, Nataliia

