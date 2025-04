Kolorowanki, które do pewnego czasu kojarzyły się wyłącznie z przedszkolem i narzekaniem nauczycielki, że nie dokładnie malujesz, przeżywają teraz czasy swojej świetności. Uwielbiają je dzieci, ale i dorośli, którzy dostrzegli w nich formę relaksu i wyciszenia. Poznaj 5 powodów, dla których warto jest podarować dziecku kolorowankę.

Reklama

1. Pierwsze przygody z kredką, ołówkiem i długopisem

Dla wielu dzieci pierwsze kredki i kolorowanka to wielka frajda, porównywalna do klocków LEGO czy ślicznej lalki Barbie. Jeśli twój maluch nie potrafi jeszcze trzymać ołówka w rączce, nie mówiąc już o kreśleniu kształtów czy pisaniu, spróbuj kupić mu kolorowankę. Pokaż, jak z niej "korzystać". Na początku na pewno będziesz musiała asekurować swoją pociechę w utrzymywaniu kredek i malowaniu. Z czasem twoje dziecko będzie prawdziwym mistrzem. Od nauki kolorowania możecie płynnie przejść do ćwiczenia pisania. To będzie świetna zabawa nie tylko dla maleństwa, ale i dla rodziców!

2. Nauka dokładności

Pozornie kolorowanie czarno-białych kształtów to nic szczególnie trudnego. Jak się okazuje, dla malucha nie będzie to rzecz taka oczywista. Przygotuj się na to, że w pierwszych dziełach dziecka trawa nie zawsze musi mieć odcienia zieleni, a słońce czasem jest fioletowe. Maluch w końcu nauczy się rozróżniać kolory, kształty i nie będzie wychodził kredką poza linię. Zachowaj sobie pierwsze malunki swojej pociechy. Kiedy dorośnie, będziecie mieli fenomenalne wspomnienia.

3. Ćwiczenie kreatywności

Rozwijanie twórczego myślenia u dziecka wcale nie musi oznaczać nauki wierszyków na pamięć, śpiewania piosenek czy pokonywania kolejnego poziomu gry komputerowej. Zamiast elektronicznych form aktywności możecie spędzać czas na kolorowaniu. Zacznijcie od najprostszych rodzajów kolorowanek. Z czasem wybieraj dla swojego dziecka nieco trudniejsze. Malując drzewa, góry, zamek czy Króla Lwa maluch stanie się dużo bardziej kreatywny.

4. Zdobywanie nowej wiedzy

Nieco starszym dzieciom proponujemy kolorowanki edukacyjne, które możesz kupić zarówno w księgarniach, jak i znaleźć w Internecie. Niezastąpione do nauki historii mogą okazać się wersje kolorowanek przedstawiające starożytny Egipt albo Polskę Piastów. Obrazki liści, pór roku czy zwierząt poszerzą wiedzę o przyrodzie. Nauka może okazać się przyjemnością.

5. Rozbudzenie pasji

Kolorowanki mogą sprawić, że twój maluch zacznie sam rysować lub zainteresuje się malowaniem farbami. Kto wie, czy pozornie zwykła zabawa nie zaszczepi u twojego dziecka ducha prawdziwego artysty?

Reklama

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj:

Jak wytłumaczyć rodzienie, że nie chcesz mieć dziecka?

Najlepsze płyny do kąpieli dla niemowląt

Jak poradzić sobie z buntem nastolatka?