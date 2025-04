Klocki LEGO

Chociaż niemal każdy bawił się kiedyś klockami LEGO, niewielu z nas wie, skąd wzięła się ich nazwa i jaki był początek popularnych klocków. To bardzo ciekawa historia! Przeczytaj, jak wszystko się zaczęło i jakie rodzaje klocków LEGO są dziś dostępne w sprzedaży w Polsce i na świecie.

LEGO to nie tylko nazwa marki, lecz także jej filozofia. Powstała z połączenia dwóch duńskich słów "leg godt" oznaczających „baw się dobrze”. To firma rodzinna, którą obecnie kieruje wnuk założyciela, Kjeld Kirk Kristiansen. Na oficjalnej stronie LEGO czytamy: „Przez ostatnie 80 lat przebyliśmy długą drogę — od niewielkiego warsztatu stolarskiego do nowoczesnego przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu, będącego trzecim co do wielkości sprzedaży producentem zabawek na świecie”.

Firma została założona w 1932 roku przez duńskiego stolarza, Ole Kirka Christiansena. Pierwsze produkowane w niej zabawki były drewniane. Motto, jakie przyświecało niemal od początku istnienia LEGO, to: „Only the best is good enough” (co oznacza „Tylko najlepsze jest wystarczająco dobre”).

Początkowo firma zatrudniała tylko kilku pracowników, dopiero z czasem ta liczba rosła. Pod koniec lat 40. firma zaczęła produkować także zabawki z plastiku, w tym klocki będące prekursorem obecnych LEGO. Na początku sprzedawane były wyłącznie w Danii. Klocki o nazwie LEGO z logo na każdym elemencie zaczęto produkować na początku lat 50. Nieco później firma weszła na rynek niemiecki i szwajcarski, a w kolejnych latach pojawiła się również w innych krajach, nie tylko w Europie (od 1961 roku klocki sprzedawane są też w USA i Kanadzie).

W 1968 roku otwarto LEGOLAND, który od samego początku był tłumnie odwiedzany przez pasjonatów LEGO. Rok później do produkcji popularnych klocków dołączyło DUPLO. W 1990 LEGO znalazło się w gronie 10 największych producentów zabawek na świecie (jako jedyna firma europejska, pozostałe to amerykańskie i japońskie).

Ostatnie lata to ciągły rozwój firmy. Z roku na rok wypuszcza ona coraz to nowsze zestawy klocków, których popularność stale rośnie. Obecnie niemal w każdym domu, w którym jest dziecko, znajduje się choćby jeden zestaw LEGO.

Produkty marki LEGO w ciągu lat nieco się zmieniały, jednak to, co jest fundamentalne, to tradycyjny klocek. Taki, jakimi bawią się współczesne dzieci, produkowany jest od 1958 roku. To wtedy po raz pierwszy zaprezentowano go w obecnej formie. Jego wyjątkową cechą jest to, że posiada wypustki, dzięki którym możliwe jest łączenie go z innymi w większe budowle. To prosty, a jednocześnie niesamowity sposób pobudzania dziecięcej fantazji.

Świat lego jest naprawdę ogromny. Mogą się nimi bawić już dzieci po 1. roku życia, a także przedszkolaki, dzieci szkolne, a nawet… dorośli!

LEGO Duplo

To klocki idealne dla małych rączek. Najprostsze zestawy przeznaczone są już dla dzieci powyżej 1,5 roku. Klocki Duplo są duże i kolorowe. Z uwagi na duże rozmiary wszystkich elementów, są bezpieczne. Nie ma ryzyka, że maluch je połknie. W łatwy sposób można łączyć poszczególne klocki i konstruować pierwsze, nieskomplikowane budowle. Zestawy Lego Duplo podzielone są na różne kategorie wiekowe. Dla dzieci w wieku:

1-2 lata : warto kupić np. Moje pierwsze klocki, Moja pierwsza układanka, Moje pierwsze zwierzątka, Pociąg ze zwierzątkami, Zwierzątka hodowlane.

: warto kupić np. Moje pierwsze klocki, Moja pierwsza układanka, Moje pierwsze zwierzątka, Pociąg ze zwierzątkami, Zwierzątka hodowlane. 3-5 lat: warto kupić np. Moje pierwsze zwierzątka na równoważni, Lotnisko, Duży plac zabaw, Remiza strażacka, Pizzeria, Duże wesołe miasteczko, Dom rodzinny.

LEGO Juniors

To klocki przeznaczone dla starszych przedszkolaków, ale dzieci wczesnoszkolne również chętnie się nimi bawią. Zestawy LEGO Juniors są już nieco bardziej skomplikowane niż Duplo, dzięki czemu pozwalają na większe wyzwania konstrukcyjne. Są to też klocki tematyczne. Można budować z nich samochody, zwierzęta i inne konstrukcje. Można także poznawać różne zawody, np. pracę policjantów lub pracę na lotnisku. Poza budowaniem, dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, tworząc proste historie figurek, które znajdują się w zestawach.

Polecane zestawy LEGO Juniors to: Na ratunek raptorom, Spider-Man kontra Skorpion, Górski pościg policyjny, T. rex na wolności, Atak Jokera na jaskinię Batmana.

LEGO Classic

Klasyczne zestawy LEGO to klocki idealne dla osób, które nie chcą kupować dzieciom klocków typowo dziewczęcych lub typowo chłopięcych. Są to klocki nietematyczne. Pakowane są w różnej wielkości pudełka i walizki. LEGO Classic mogą stanowić również idealne uzupełnienie zestawów tematycznych. Dzięki nim dzieci mogą budować jeszcze większe i jeszcze bardziej skomplikowane budowle i rozwijać swoją pasję do konstruowania.

LEGO Classic sprzedawane są np. w zestawach: Kreatywna walizka, Kreatywna zabawa, Kreatywne klocki, Klocki na kółkach, Klocki – buźki. Warto zaopatrzyć dziecko również w płytę konstrukcyjną LEGO Classic, na której mogą powstawać najróżniejsze budowle.

LEGO serie

LEGO każdego roku produkuje dla swoich małych klientów mnóstwo klocków tematycznych. Popularne serie to:

LEGO City: np. Śmieciarka, Pożar w dokach, Posterunek policji, Arktyczny transport powietrzny, Eksperci górniczy, Szpital;

np. Śmieciarka, Pożar w dokach, Posterunek policji, Arktyczny transport powietrzny, Eksperci górniczy, Szpital; LEGO Friends: np. Kreatywny warsztat, Dom przyjaźni, Wyścigowa restauracja, Stajnia ze źrebakami Mii;

np. Kreatywny warsztat, Dom przyjaźni, Wyścigowa restauracja, Stajnia ze źrebakami Mii; LEGO Superheros: np. Poscig samochodowy Spider-Mana, Starcie w Sanctum Sanctorum, Pajęczy Mech kontra Venom;

np. Poscig samochodowy Spider-Mana, Starcie w Sanctum Sanctorum, Pajęczy Mech kontra Venom; LEGO Disney: np. Przygoda Elzy na targu, Wymarzony zamek Kopciuszka, Przejażdzka karetą Kopciuszka, Wieżyczka Roszpunki, Królewskie przyjęcie Arielki, Aurory i Tiany;

np. Przygoda Elzy na targu, Wymarzony zamek Kopciuszka, Przejażdzka karetą Kopciuszka, Wieżyczka Roszpunki, Królewskie przyjęcie Arielki, Aurory i Tiany; LEGO Ninjago: np. Wiertło Cole’a, Złoty Smok, Starcie w Sali tronowej, Zwiastun burzy, Mechaniczny smok zielonego ninja;

np. Wiertło Cole’a, Złoty Smok, Starcie w Sali tronowej, Zwiastun burzy, Mechaniczny smok zielonego ninja; LEGO Star Wars: np. Okręt bojowy droidów, śmigacz Molocha, Jedi i żołnierze armii klonów, Oddział inferno.

Wybór jest tak ogromny, że z pewnością każde dziecko znajdzie tu coś dla siebie. Tego rodzaju LEGO przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 6 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej, do której LEGO jest atrakcyjną zabawką. Chętnie budują nimi nawet 11-12-latkowie, a przecież i my, dorośli, bardzo lubimy tę zabawę. A że budowanie i łączenie klocków jest niezwykle rozwijającą czynnością, można to robić bez końca!

