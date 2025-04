Po każdej zabawie na dworze warto dokładnie obejrzeć ciało dziecka pod kątem użądleń czy ugryzień kleszcza. Jak postępować, kiedy się go znajdzie?

Kleszcz u dziecka - jak usunąć + opis postępowania

Kleszcz u dziecka musi zostać jak najszybciej usunięty, bo w przeciwnym razie wzrasta ryzyko zakażenia chorobą przenoszoną przez kleszcze. Działanie w ciągu pierwszych 24 godzin wiąże się z niższym prawdopodobieństwem choroby.

W aptece kupisz przyrządy do usuwania kleszczy zaopatrzone w instrukcję obsługi (haczyki, długopisy, karty, lassa, szczypczyki, pompki próżniowe). Narzędzie przed użyciem należy zdezynfekować wodą utlenioną lub alkoholem.

Kleszcza u dziecka chwytasz jak najbliżej skóry uważając, by nie złapać go za wypełniony krwią brzuch i nie wcisnąć z powrotem do organizmu dziecka zainfekowanej zawartości.

Zdecydowanym ruchem wyciągnij kleszcza wzdłuż jego linii wbicia w skórę. Nie wykręcaj go! Usuwanie ruchem obrotowym może skutkować tym, że w ciele dziecka zostaną pozostałości pajęczaka. Po wyjęciu kleszcza umieść go na białej kartce lub chusteczce i upewnij się, czy został usunięty w całości. Po usunięciu kleszcza zdezynfekuj miejsce po jego obecności. Następnie obserwuj dziecko przez 30 dni.

Kleszcz u dziecka - tego nie rób

nie wykręcaj kleszcza,

nie drap,

nie przypalaj kleszcza papierosem,

nie smaruj masłem,

nie polewaj kleszcza alkoholem czy benzyną.

fot. Adobe Stock

Kleszcz u dziecka - co może się dziać po jego usunięciu

Może się zdarzyć, że w ciele dziecka pozostaną pozostałości kleszcza. Nie wydłubuj ich! Resztki nie zwiększają ryzyka zakażenia. W razie wątpliwości warto udać się do pediatry. Po usunięciu kleszcza u dziecka, może wystąpić rumień wędrujący ok. 1-3 tygodnia po usunięciu intruza.

Jak wygląda rumień po kleszczu? Jest to czerwona plama, która centralnie zmienia swoje zabarwienie na jaśniejsze, poszerzając średnicę do ok. 5 cm. Nie należy mylić go z występującym krótko po usunięciu pajęczaka obrzękiem.

Jeśli niepokoi cię stan zdrowia i samopoczucie dziecka, a wiążesz to z ugryzieniem kleszcza, warto wykonać test ELISA, który przeprowadza się po 4-6 tygodniach. Jeśli wynik jest dodatni, u pacjenta wykonuje się dodatkowo test Western blot, który wykrywa przeciwciała IgM i IgG dla boreliozy.