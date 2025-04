Posiadając dzieci wiesz, że musisz mieć w domu artykuły pierwszej potrzeby: kolorowy papier, bibułę czy klej. Ten ostatni możesz zastąpić domową mieszanką z mąki i wody - również spełni swoje zadanie.

Jak zrobić klej z mąki - przepis DIY

Domowy klej musisz wykonać krok po kroku - sposób przygotowania może przypominać ci robienie kisielu (który przecież jest lepki). Do zrobienia domowego kleju potrzebujesz:

1 łyżki mąki ziemniaczanej,

1 łyżki maki pszennej,

ok. 2 łyżek zimnej wody,

ok. 220 ml wody do zagotowania (wrzątku).

Sposób przygotowania:

Do miski wsyp odmierzoną mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną. Następnie zalej je zimną wodą i mieszaj aż do rozpuszczenia mąki. Do rondelka wlej gorącą wodę (to przyspieszy proces) i zagotuj, następnie wlej do niej mieszankę mąk i wody i zestaw z palnika, cały czas mieszając. Ponownie ustaw na palniku na kilka chwil tak, by masa bulgotała. Po upewnieniu się, że nie ma grudek, zestaw rondelek - klej powinien zacząć gęstnieć. Jeśli konsystencja jest zbyt gęsta, dolej więcej wrzątku. Przygotowany klej przelej do słoiczka.

Do czego wykorzystać klej z mąki?

Przygotowany klej z mąki świetnie sprawdzi się w pracach plastycznych, do brokatu, wyklejanek, klejenia papieru i drobnych elementów. To świetna alternatywa dla kleju w sztyfcie z tą różnicą, że używa się go przy pomocy pędzla do farb. Do papieru i bibuły, brokatu i wyklejanek. Nie zrobicie z niego prac plastycznych, które wymagają mocnego sklejenia. Klej z mąki zamknięty w słoiczku posłuży minimum tydzień.

Zalety kleju z mąki

domowy klej jest bezpieczny (to po prostu kisiel i po zjedzeniu go, dziecko najwyżej rozboli trochę brzuch),

nie klei dłoni,

jest ekologiczny - nie ma tu plastikowego opakowania czy chemicznych dodatków,

jest śmiesznie tani - to koszt ok. 20 gr!

w łatwy sposób zmywa się z ubrań i ciała.

