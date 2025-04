W Mikołajki każdy z nas obdarowuje i jest obdarowywany prezentami - bez względu na wiek! Tak naprawdę tego dnia świętujemy nie tylko imieniny wszystkich Mikołajów, ale również dzień tej mitycznej postaci, kojarzonej ze świętami Bożego Narodzenia. Zastanawiasz się, kim tak naprawdę był św. Mikołaj? Oto cała prawda na ten temat!

Jak żył Św. Mikołaj?

Św. Mikołaj urodził się w mieście Patra (tereny dzisiejszej Turcji) w 270 roku n.e. Należał do bardzo zamożnej rodziny. Jak mówią zachowane źródła potwierdzające jego istnienie, nie posiadał rodzeństwa - cały jego świat stanowili rodzice oraz wiara w Boga.

Św. Mikołaj, mimo bogactwa, należał do osób wrażliwych, pomocnych i empatycznych. Gdy w czasie epidemii stracił matkę i ojca, rozdał swój majątek i wstąpił do klasztoru. To właśnie w tym miejscu rozpoczął karierę duchownego, a po pewnym czasie został nominowany na stanowisko biskupa portowego miasteczka w Azji.

Mieszkańcy owej miejscowości pokochali go - za pomoc, ciepło i miłość. Przez całe życie Św. Mikołaj wspomagał biednych, podtrzymywał ich na duchu w ciężkich momentach, a także był ich najlepszym przyjacielem. Z tego powodu - niedługo po śmierci - został uznany za świętego.

Św. Mikołaj a mikołajkowa tradycja

Dziś najbardziej rozpowszechnionym zwyczajem związanym ze św. Mikołajem jest wręczanie prezentów. Ta tradycja zdaniem większości społeczeństwa jest najbardziej kojarzona ze Świętami Bożego Narodzenia. I choć wiele osób doszukuje się postaci Św. Mikołaja w znanym w Rosji Dziadku Mrozie jedno jest pewne - to właśnie możliwość obdarowywania innych wiedzie prym w tradycjach świątecznych na całym świecie.