Zajączek z nie do końca znanych przyczyn jest silnie związany z Wielkanocą. Zwyczaj przychodzenia zajączka z prezentami dla dzieci przywędrował z Niemiec. Wielkanocny zajączek nie obsypuje dzieci prezentami, a wręcza (lub chowa w zakamarkach) drobne upominki.

Kiedy przychodzi zając i daje prezenty na Wielkanoc

Nie ma jednej konkretnej daty i czasu, w którym zajączek przynosi prezenty: wiadomym jest, że przychodzi w radosnym czasie Wielkiej Nocy, naczęściej w Niedzielę Wielkanocną. Nie jest ściśle ustalone, czy zając przynosi prezenty przed, czy po śniadaniu, ale logika wymusza tę drugą kolejność.

W niektórych regionach wielkanocny zając przychodzi np. w Wielki Czwartek. W Polsce odwiedziny zajączka są obchodzone dość wybiórczo, najczęściej dzieci otrzymują okazjonalne słodycze z motywem wielkanocnym. Inaczej obchodzona jest Wielkanoc w Niemczech, skąd przywędrował do nas zwyczaj szukania podarków w ogrodach, trawie czy mieszkaniach. Według przekazu, Osterhase chowa drobne upominki i dzieci samodzielnie szukają ich w Niedzielę Wielkanocną.

Dlaczego zając przynosi prezenty?

Zwierzę to zostało przypisane do symboliki Wielkiej Nocy ze względu na to, że czas kiedy zające zaczynają się pojawiać na polach, zbiega się z nadejściem wiosny. Co za tym idzie - z Wielkanocą, która przypada najczęściej na początek pierwszej odwilży i pojawienia się wiosennych kwiatów.

Kiedy daje się prezenty na Wielkanoc?

Prezenty na Wielkanoc są wręczane zwykle podczas rodzinnych spotkań lub po śniadaniu wielkanocnym. W Polsce zwyczaj obdarowywania się jest bardzo indywidualny i dość rzadki. Zajączek nie wchodzi w rolę Św. Mikołaja i nie przynosi dzieciom dużych prezentów, a drobne upominki - mają być osłodą po 40 dniach Wielkiego Postu, podczas którego nie je się słodkich wypieków czy słodyczy.

