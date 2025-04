fot. Fotolia

Przeciwwskazania do szczepienia dziecka

Istnieje kilka wyjątkowych sytuacji, w których szczepienie dziecka nie jest wskazane. Szczepienia nie wolno wykonywać, jeśli u szczepionego dziecka wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna na co najmniej jeden składnik szczepionki, jeśli szczepione dziecko doświadczyło ciężkiej reakcji alergicznej po podaniu poprzedniej dawki szczepionki oraz jeśli dziecko cierpi na poważne zaburzenia odporności, a szczepionka zawiera w swoim składzie żywe drobnoustroje.

Jeśli szczepionka zawiera żywe drobnoustroje, a dziecko otrzymuje preparaty krwi lub immunoglobulinę lub otrzymało inną, „żywą” szczepionkę w ciągu ostatnich 4 tygodni, należy odroczyć szczepienie.

Szczepienie powinno zostać odłożone na później również wtedy, kiedy u dziecka występują objawy ostrej choroby o ciężkim przebiegu (np. gorączka powyżej 38,5°C) albo doszło do zaostrzenia choroby przewlekłej. Niektórzy rodzice rezygnują ze szczepienia swoich dzieci, co zdaniem specjalistów zabierających głos w mediach, może prowadzić do powrotu chorób zakaźnych, takich jak odra.

Wśród przyczyn rezygnacji ze szczepienia dzieci, eksperci ci wymieniają, m.in.:

brak zaufania rodziców w stosunku do środowisk medycznych,

opór przeciwko obligatoryjności szczepień,

źle pojmowaną modę na ekologię.

Jednak podstawowym problemem, na który wskazują w mediach eksperci, jest brak rzetelnej i sprawdzonej wiedzy na temat szczepień.

Obserwacje ekspertów potwierdzają dane zgromadzone przez badaczy z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, z których wynika, że w 2014r. zgłoszono 110 zachorowań na odrę – więcej niż w 2013r. (84 zachorowania). W opinii badaczy, zachorowań na odrę jest coraz więcej dlatego, że przybywa rodziców, którzy rezygnują ze szczepienia swoich dzieci. Malejąca liczba osób zaszczepionych może mieć poważne konsekwencje, ponieważ obniża tzw. odporność zbiorową/populacyjną.

Kiedy większość dzieci w społeczności jest uodporniona, nawet jeśli jedno dziecko zachoruje, choroba prawdopodobnie nie będzie się rozprzestrzeniać.

Im więcej w społeczeństwie jest osób zaszczepionych, tym większa jest ochrona dla tych osób, które z powodów zdrowotnych nie mogły skorzystać ze szczepienia.

Gdzie można znaleźć rzetelne informacje na temat szczepień?

Konsultacje z lekarzem – specjalistą, towarzyszące procesowi kwalifikowania dziecka do szczepienia, są odpowiednią okazją do tego, aby rodzice mogli uzyskać merytoryczne i godne zaufania informacje na temat szczepień.

Eksperci komentujący w mediach kwestię szczepień podkreślają, że edukacja powinna stać się integralnym elementem profilaktyki chorób zakaźnych. W tym celu przygotowana została nowa odsłona serwisu www.szczepienia.pl, który gromadzi najbardziej aktualne, merytoryczne i zweryfikowane informacje na temat szczepień ochronnych. Dzięki jego przyjaznej i intuicyjnej formie, rodzice szybko i łatwo mogą znaleźć niezbędne dane na temat szczepienia dzieci.

