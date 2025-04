Dziecko pyta:

Kolega wrzucił na swojego bloga moje okropne zdjęcie – cała szkoła się ze mnie śmieje, a on nie chce go usunąć. Co ja mam z tym zrobić?

Rada Eksperta

Kolega nie miał prawa umieszczać Twojego zdjęcia bez Twojej zgody. Poproś go, żeby usunął zdjęcie. Jeśli to nie pomoże możesz napisać do administratora strony, na której znajduje się blog i opisać całą sytuację, prosząc go jednocześnie o to, żeby usunął Twoje zdjęcie. W razie trudności skontaktuj się z Helpline.org.pl.

Dziecko pyta:

W skrzynce e-mail mam dużo dziwnych maili po angielsku. Co można z nimi zrobić?

Rada Eksperta

Wiadomości, o które pytasz, to najprawdopodobniej tak zwany spam, czyli jednakowe listy wysyłane do mnóstwa osób. Można go porównać do ulotek wrzucanych do skrzynek na listy albo zostawianych na wycieraczkach przed drzwiami. W swojej skrzynce mailowej możesz zaznaczyć opcję „zgłoś spam” przy tych „dziwnych” mailach i nie będziesz ich więcej dostawała z tych adresów.

Wiadomości od nieznanych osób nie należy w ogóle otwierać, ponieważ mogą zawierać np. wirusy lub zdjęcia albo teksty przeznaczone tylko dla dorosłych.

Dziecko pyta:

Po jakim czasie od poznania na czacie mogę zaufać takiej osobie i się z nią spotkać?

Rada Eksperta

Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Twój znajomy z czatu może udawać kogoś innego przez długi czas, nawet miesiącami. Warto zawsze zachować ostrożność w stosunku do takich osób, a zanim spotkasz się z kimś takim porozmawiaj o tym koniecznie ze swoimi rodzicami.

