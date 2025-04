Jest kilka rodzajów kaszlu i laikowi trudno ocenić jakiego dany kaszel jest pochodzenia. Kaszel u dziecka niepokoi rodzica, zwłaszcza gdy zaburza oddychanie malucha.

Zapoznaj się z najpowszechniejszymi typami kaszlu u dziecka oraz metodami jego łagodzenia. Pamiętaj, aby nie działać na własną rękę i nie podawać leków bez konsultacji z pediatrą.

Najczęściej objawem infekcji górnych dróg oddechowych jest kaszel suchy. Towarzyszą mu katar i/lub gorączka. Kaszel suchy może być przejawem zapalenia krtani czy zapalenia płuc.

Pojawia się na początku choroby i nie przynosi ulgi - nic nie zostaje wykrztuszane.

Kaszel mokry przeważnie pojawia się po kaszlu suchym, a jego nazwa jest podyktowana wykrztuszaniem zalegającej wydzieliny. Jest charakterystyczny przy ostrym zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc.

Na kaszel suchy najczęściej podawane są syropy przeciwkaszlowe . Gdy kaszel jest mokry nie można ich stosować, gdyż mokra wydzielina pozostała by w płucach i powodowała rozwój zakażenia zamiast jego leczenie. Podawać należy leki wykrztuśne i rozrzedzające wydzielinę.

. Gdy kaszel jest mokry nie można ich stosować, gdyż mokra wydzielina pozostała by w płucach i powodowała rozwój zakażenia zamiast jego leczenie. Podawać należy leki wykrztuśne i rozrzedzające wydzielinę. Środki ułatwiające odkrztuszanie dawaj dziecku minimum 4 godziny przed snem dziecka. Inaczej w czasie snu będzie kasłało i wybudzało się.

dawaj dziecku minimum 4 godziny przed snem dziecka. Inaczej w czasie snu będzie kasłało i wybudzało się. Olejek sosnowy to często polecany produkt przy inhalacji. Warto zapytać pediatrę o stosowanie, bo może podrażnić drogi oddechowe.

to często polecany produkt przy inhalacji. Warto zapytać pediatrę o stosowanie, bo może podrażnić drogi oddechowe. Mleko i miód ułatwiają wykrztuszanie, ale mogą powodować rozwój bakterii - nie stosuj na własną rękę, bo możesz wydłużyć czas leczenia kaszlu u dziecka.

ułatwiają wykrztuszanie, ale mogą powodować rozwój bakterii - nie stosuj na własną rękę, bo możesz wydłużyć czas leczenia kaszlu u dziecka. Rosół rozgrzewa i pediatrzy zalecają go nawet u mniejszych dzieci w zastępstwie za wodę.

rozgrzewa i pediatrzy zalecają go nawet u mniejszych dzieci w zastępstwie za wodę. Czosnek jest naturalnym antybiotykiem. Przeczytaj więcej na temat właściwości czosnku i pamiętaj, że jest też silnym alergenem.

Męczący kaszel potrafi uprzykrzyć życie, bo znacząco utrudnia oddychanie. Lekarze zalecają umieścić blisko łóżka dziecka olejki eteryczne do inhalacji: sosnowy, eukaliptusowy, herbaciany, miętowy czy mieszkankę, np. Olbas)

Warto też nasączyć nimi pieluchę czy kawałek tkaniny i umieścić blisko dróg oddechowych na klatce piersiowej.

Przy stosowaniu leków wykrztuśnych pamiętaj, aby nie podawać ich dziecku przed snem i zachowaj kilkugodzinny odstęp. Pozycja leżąca nie sprzyja wykrztuszaniu, a zatem rozrzedzona wydzielina utrudni sen.

Kiedy dziecko dusi się podczas kaszlu, jest to najczęściej objaw zapalenia krtani i tchawicy. Może świadczyć o obkurczaniu się jej. Kaszel ten jest podobny do „szczekania”.

Nasza pociecha może mieć problem z nabraniem powietrza i odczuwać duszności. Wtedy jak najszybciej należy wezwać karetkę.

A do czasu jej przyjazdu warto, jeśli jest chłodniej za oknem, wyprowadzić dziecko na dwór. Taki sposób może przynieść chwilową ulgę dziecku i zaoszczędzić cenne minuty do czasu fachowej pomocy.

Zdarza się, przyczyną nagłego suchego kaszlu mogą być intensywne zapachy np. perfumy, detergenty, które podrażniają gardło.

Może się on pojawić przy szybkiej zmianie temperatury powietrza lub jego wilgotności. Może go wywołać np. przejście z ciepłego do zimnego pomieszczenia.

Kaszel może być pozostałością po infekcji nawet sprzed kilku tygodni. Czasami pojawia się, gdy w pokoju dziecka są odkręcone grzejniki i powietrze jest bardzo suche.

Przewlekły kaszel może też być objawem alergii na alergeny wziewne takie jak kurz, roztocza, pyłki drzew czy traw, rzadziej pokarmy.

Może też być wynikiem reakcji alergicznej na pasożyty przewodu pokarmowego.

Rodzice, którzy trzymają w swoich domach zwierzęta co jakiś czas powinny podać swoim dzieciom leki na pasożyty.

Kaszel towarzyszy chorobom, które wymieniłyśmy powyżej, ale nie tylko. Silny, uporczywy, niepozwalający na zaczerpnięcie oddechu kaszel, może być objawem krztuśca.

Krztusiec, inaczej koklusz, jest wywołany pałeczką krztuśca. U chorego malucha zaczynają ukazywać się wylewy i wybroczyny do spojówek, obrzęk twarzy i powiek, wymioty, krwawienie z nosa.

Wszystko to spowodowane jest ogromnym wysiłkiem dziecka podczas napadów.

Choroba jest trudna do leczenia i często wymaga kilkutygodniowej hospitalizacji.

Nieleczony krztusiec może prowadzić do wielu groźnych powikłań takich jak: uszkodzenie wzroku, słuchu, zapalenie oskrzeli u dzieci, płuc, nerek, opon mózgowych a nawet do śmierci.

